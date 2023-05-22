新华社北京5月22日电 今年5月22日是国际社会通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“昆蒙框架”）后的第一个国际生物多样性日。多个联合国机构发文，呼吁各国加快落实“昆蒙框架”。

联合国官网发布公报说，今年在生物多样性保护方面是特殊的一年。“昆蒙框架”这项历史性协议于2022年12月签署，设定了阻止和扭转全球生物多样性丧失的目标和具体措施。随着“昆蒙框架”的通过，人们看到了新的希望。

公报说，2023年国际生物多样性日的主题为“从协议到协力：复元生物多样性”。其理念是，既然已经在全球层面商定了一项行动计划，各国就必须在2030年之前落实该协议设想的所有措施。“只有这样，我们才能更好地保护生物多样性，并到2050年实现可持续的生物多样性。”

联合国《生物多样性公约》秘书处在其官网发文说，今年国际生物多样性日的主题既反映了《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）取得的成果是值得庆祝的，也反映了在成果执行方面仍需采取行动的紧迫性。

联合国环境规划署官网发文说，尽管每个国际生物多样性日都有其特殊意义，但由于“昆蒙框架”的通过，今年的全球庆祝活动带来了新的希望。文章指出，现在国际社会已达成“昆蒙框架”，各国必须迅速把重心转移到协议落实上。

2022年12月，COP15第二阶段会议在加拿大蒙特利尔成功举办。大会通过了具有里程碑意义的“昆蒙框架”，为全球生物多样性治理擘画了新蓝图。

(责编：苏缨翔、崔越)