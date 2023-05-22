新华社伦敦5月21日电（记者郭爽）最新发布的自然指数数据显示，中国作者在2022年对高质量自然科学研究做出了最大贡献，在高质量期刊上发表论文份额首次排名第一，超过美国。

自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格-自然出版集团”下属机构编制并定期发布。它追踪发表在82本高质量期刊上的科研论文，根据有关机构、国家或地区所发表论文的数量和比例等，反映全球高质量科研产出及合作情况。一篇完全由中国研究人员发表的论文将为中国带来1个“份额”。

自然指数分析的数据显示，从2022年1月到12月，中国作者的“贡献份额”为19373份，排名第一；美国为17610份。

自2014年首次引入自然指数以来，中国“份额”迅速增加，2021年成为物理科学和化学领域的领先国家。2023年1月至4月的最新数据显示，中国在地球和环境科学领域也首次超过了美国。目前，美国只在生命科学类别的“份额”排名第一。

近年来，多个科研表现衡量标准显示，全球科研贡献占比在发生变化。例如，一份2018年美国国家科学基金会的数据集显示，中国当年发表的论文数量最多。2022年日本国家科学技术政策研究所的一份报告说，在2018年至2020年间，中国研究在被引用次数最多的前1%的论文中占比高于美国研究。

自然指数同时也显示，依照至少有一位作者来自特定国家/地区的所有文章的原始总和统计，2022年美国科研论文总数为近25200篇，中国为23500余篇。

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