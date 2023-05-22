新华社东京5月22日电（记者钱铮）日本研究人员参与的一个国际团队在新一期英国《自然》杂志上报告说，他们新发现了一颗太阳系外行星，这颗行星上可能有活跃的火山活动，可能拥有大气，能帮助人们探寻生命的起源。

根据日本东京大学、科学技术振兴机构等日前联合发布的新闻公报，这些机构研究人员参与的国际团队利用太空望远镜和地面望远镜的组合观测，在距离太阳系约90光年的红矮星LP791-18周围发现了一颗与地球体积、质量都差不多的系外行星LP791-18d。这颗行星半径约为地球的1.03倍，公转周期为2.75天，受沿外侧相邻轨道公转的一颗体积和质量都更大的行星引力影响，LP791-18d的轨道呈椭圆形。

公报说，在绕椭圆形轨道公转的过程中，LP791-18d受恒星的潮汐力影响，会出现微小的变形。这种变形可能使行星内部产生摩擦，从而加热行星，使行星表面发生活跃的火山活动。这与太阳系拥有最活跃火山活动的木星卫星木卫一的加热机制相同。

公报说，如果发生火山活动，该行星就有可能存在大气，而活跃的火山活动可能将原本封闭在行星地壳里的物质送入大气。研究人员计划今后观测这颗新发现行星的大气，如能检测出大气的成分，就能深入研究行星地壳活动对其大气的影响，从而有助于研究生命的起源。

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