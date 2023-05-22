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美国“龙”飞船再携“私人”宇航团队前往国际空间站

2023年05月22日13:16 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶5月21日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司的“龙”飞船21日搭载美国和沙特阿拉伯4名宇航员组成的“私人”宇航团队前往国际空间站。

美国东部时间21日17时37分（北京时间22日5时37分），“龙”飞船搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。随后，火箭一二级成功分离。火箭第一级降落在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地。据太空探索技术公司介绍，这是载人航天任务火箭第一级首次成功实现陆地降落。“龙”飞船预计于美国东部时间22日9时16分与国际空间站对接。

这次代号“Ax-2”的任务由美国私营企业公理航天公司组织，是同美国航天局的一个商业合作项目。这是该公司组织的第二次“私人”宇航任务。4名宇航员分别是来自美国的佩吉·惠特森、约翰·肖夫纳，以及来自沙特阿拉伯的阿里·卡尔尼和莱亚娜·巴纳维。惠特森是美国航天局退役宇航员，担任此次任务指挥官；肖夫纳担任飞行员；卡尔尼和巴纳维担任任务专家。

据美国公理航天公司介绍，此次“Ax-2”任务为期10天，4名宇航员将开展20多项科学技术实验，涵盖生命科学、物理科学、工程技术等广泛领域。

2022年4月8日，美国“龙”飞船首次携“私人”宇航团队前往国际空间站，执行公理航天公司组织的“Ax-1”任务。那个4人宇航团队当月25日返回地球。

(责编：苏缨翔、崔越)

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