人民网阿尔及尔5月21日电 （记者王传宝）中国驻阿尔及利亚大使馆21日在阿尔及尔举办招待会，热烈庆祝中国派遣援助阿尔及利亚医疗队60周年。到访阿尔及利亚的十三届全国政协副主席、中非友好协会会长李斌，中国驻阿尔及利亚大使李健，阿尔及利亚卫生部秘书长塔勒希·穆罕默德，中国援阿第27批医疗队全体队员，中资企业代表及阿尔及利亚友好人士近200人参加了招待会。

招待会现场。人民网记者 王传宝摄

李斌在致辞中表示，今年是中国医疗队派遣60周年。中国是全世界唯一一个长期无偿向其他发展中国家派遣医疗队的国家，时间跨度长达60年，空间跨度达到五大洲，可以说是世界上持续时间最久、最为广泛的国际人道主义援助，在人类医疗卫生合作史上绝无仅有。她说，60年来，以中国援阿医疗队为起点的中阿医疗卫生合作持续深化，不断拓展。援阿中国医疗队在阿顺利开展工作，充分体现了两国人民的彼此信任和真挚情谊，这一事业已成为中阿合作的典范。

李健表示，60年前，中国政府应阿方请求，向阿派遣了第一支医疗队。这是中国向国外派遣的第一支援外医疗队，具有重大开创性、引领性意义。中阿医疗卫生合作是蓬勃开展的中阿传统友好互利合作的一个缩影，在两国人民大力支持下，中阿全面战略伙伴关系必将不断迈上新台阶。

中国驻阿尔及利亚大使李健致辞。人民网记者 王传宝摄

塔勒希·穆罕默德表示，今天的庆祝活动代表了中阿政府和中阿人民之间的深厚情谊，这些情谊体现在目前中阿在各个领域的合作与交流中。现在，中阿合作正进入深化阶段，多元化发展大有可为。在此，向所有现任以及历任中国医疗队成员表示衷心的感谢，他们同阿尔及利亚医生同仁并肩努力，为医治阿尔及利亚公民付出心血。

第27批援阿医疗队总队长杨勇在发言中表示，今年是中国向阿尔及利亚派出第一支医疗队60周年，作为医疗队队员，我们感到无上光荣。我们将认真落实中非合作论坛“卫生健康工程”、中阿峰会“卫生健康共同行动”等重大卫生援外举措，以仁心仁术造福当地民众，为增进和巩固中阿两国友谊、推动构建人类卫生健康共同体贡献力量。

与会嘉宾参观“60年中国援阿医疗队图片展”。人民网记者 王传宝摄

招待会上，与会嘉宾还向第27批医疗队各个分队颁发了奖章，并为近来参与向阿尔及利亚各地医疗机构捐赠物资的中资企业颁发了证书。

与会嘉宾向中国企业颁发捐赠证书。人民网记者 王传宝摄

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