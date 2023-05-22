人民网剑桥5月21日电 （邢雪、余颖）“当时钟敲响四下时，世上的一切瞬间为茶而停。”喝茶早已是英国人生活中必不可少的一部分。21日，英国剑桥大学国王学院里茶香四溢，适逢国际茶日，首届“剑桥国际茶文化节”在这里举行。

活动现场展示了来自中国福建、云南、浙江、江苏、四川、湖北、湖南、广东等地的近30种中国茶，不少当地英国人表示是第一次看到如此丰富种类的中国茶。烫杯、温壶、洗茶、冲泡……来自福建安溪县制茶世家的茶师萧曼灵身着中国传统服饰，在活动现场展示中国茶道艺术，吸引了一批当地观众驻足欣赏、品茶。

茶师萧曼灵为参与活动的英国观众介绍中国茶。人民网记者 邢雪摄

中式茶道艺术意境优美。人民网记者 邢雪摄

据主办方介绍，英国国家学术院院士、剑桥大学社会人类学教授、剑桥大学国王学院院士、剑桥康河出版社联合创始人艾伦·麦克法兰与多位剑桥大学学者、艺术家共同发起了本次茶文化节。作为研究世界茶文化的知名学者之一，麦克法兰曾著有《绿色黄金：茶叶帝国》一书，他在活动现场掏出随身携带的普洱茶，为参加活动的人们做了题为《茶如何改变世界》的演讲，从宗教、城市发展、社会生活的演变、对工业革命的推动等多个维度阐述了茶对世界的改变，在他看来，茶是连接东西方的重要纽带，更是有益健康、强身健体的重要饮品。

剑桥大学社会人类学教授艾伦·麦克法兰为观众展示自己随身携带的普洱茶。人民网记者 邢雪摄

随后，英国意大利裔艺术家、中国画画家、日式茶道大师彼得·卡瓦鸠蒂带来了一场日式茶文化讲座和茶道表演，中国茶文化导师、精耕茶文化十余年的宋熙也在现场展示中国茶艺。

富有特色的日式茶道表演。人民网记者 邢雪摄

参与活动的英国观众积极参与品茶并分享心得。剑桥市长乔治·皮帕斯曾经去云南考察过茶山，对中国茶文化有着深深的了解与喜爱，他在现场品尝了宋熙冲泡的充满花香果香的茶之后表示，“口感独特，是一次非常美妙的体验。”

剑桥市长乔治·皮帕斯分享自己的品茶心得。人民网记者 邢雪摄

本次活动由英国保护濒临消失的世界基金会、剑桥大学国王学院“瑞弗斯文化遗产保护计划”、剑桥大学考古与人类学博物馆“数字实验室”联合主办， 英国剑桥康河出版社及艺术中心、剑桥亚洲文化协会、华祥苑、紫苑茶馆、徐行坊、剑桥华人社区中心、剑桥中华学校等机构协办。

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