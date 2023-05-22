人民网苏黎世5月21日电 （记者刘仲华）2023年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛瑞士赛区比赛5月20日在瑞士苏黎世成功举办，23名选手参加了当天的比赛，给现场观众带来了一场视听盛宴。

中国驻瑞士联邦特命全权大使王世廷出席赛事并致辞。今年大赛的主题是“再欢聚·更美好”。王世廷对歌曲大赛的举办表示热烈祝贺，并指出，中瑞建交73年以来，双方各领域合作取得了丰硕成果，两国人民友谊更加牢固。音乐无国界，歌曲大赛拉近了中瑞两国民众、海内外华侨华人和所有热爱中华文化的外籍友人之间的距离。王世廷希望侨社和华校继续利用歌曲大赛等平台凝聚侨心、发挥侨力，丰富侨胞文化生活，弘扬和发展中华优秀传统文化，增进两国友谊和相互了解，讲好中国故事、传播中国声音，奏响中瑞人文交流和民心相通的新乐章。

中国驻瑞士联邦特命全权大使王世廷出席2023年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛瑞士赛区比赛并致辞。人民网记者 刘仲华摄

参赛选手依次登台演出，瑞士赛区评委认真研究打分。成人组选手秦嘉露、周恪惟和张卉颖入围前三名；青少组的黄悦瑶、丁观音和金宥良入围前三名。这六位选手将代表瑞士赛区参加“文化中国·水立方杯”全球比赛。

本届中文歌曲大赛瑞士赛区比赛是由欧亚时报社承办的。欧亚论坛主席、欧亚时报社社长朱爱莲代表组委会致辞表示，“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛是一项在全球华侨华人群体中具有较强影响力和凝聚力的中华文化活动，参与人数和赛事规模逐年提高，每年都吸引众多爱好中文歌曲的中瑞友人积极参与；希望未来与更多音乐爱好者携手努力，用音乐架起联通中瑞的友谊之桥。

赛后特邀嘉宾们为观众表演中华舞蹈。人民网记者 刘仲华摄

出席活动的各界代表先后致辞。瑞士福建同乡会会长陈金品等在致辞中表示，中文歌曲大赛对更好地在瑞士传承和弘扬中国文化非常重要。选手们通过深情的演唱和美妙的歌声，展现了自己的风采，也表达了瑞士侨胞对祖（籍）国的热爱和祝福。

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