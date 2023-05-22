人民网曼谷5月21日电 （记者孙广勇）5月20日，“茶和天下·雅集”公众开放日活动在老挝中国文化中心举办。老挝国立大学中文系、老挝寮都公学、老挝必优培训学校等单位专门组织师生前来参观，参加人数是中心近年活动接待观众最多的一次。

步入展厅，首先映入眼帘的是中国茶艺及习俗展示。来自中国广西的省级非遗代表性传承人石濡菲、周黎维正在这里展示广西“六堡茶制作技艺”和“瑶族油茶习俗”。观众们纷纷聚拢在非遗传承人周围，兴高采烈地看着他们熟练地展示中国传统制茶技艺和习俗，精彩之处不禁鼓掌起来。

在展厅中央，一排排精美的图书整齐地摆放在展台上，约1600册图书在中老语讲解员的讲解下化身为中国故事、中国声音的传播者，为老挝读者开启了一扇观察和感知中国、感知广西的窗口，观众漫步其中尽情品味悠长醇厚的中国历史文化，领略广西独具的地方人文特色。

环绕展厅四周的是“五彩八桂 壮美广西”文化创意产品展，共100多件（套）的文创产品进行展示。在讲解员的带领下，一件件文创产品“发声”讲述着中国故事，给观众展现可信、可爱、可敬的中国形象。

在展厅体验结束后，观众们来到多功能厅欣赏壮美广西音乐会。实力派青年演员组成演出团队倾情演绎了经典广西特色乐曲，还演唱了老挝观众熟悉的、广为传唱的中文歌曲《我们不一样》，赢得一阵阵喝彩。

在中心细致严密的准备和组织下，活动热烈而有序，得到了观众的认可和点赞。来自万象寮都公学的尼达说：“这次活动为我们体验中国文化提供了一个很好的机会，还可以现场品尝中国茶。”

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