哈萨克斯坦青年小龙。人民网记者 徐祥丽摄

人民网北京5月21日电 （记者杨倩）1988年出生的哈萨克斯坦青年小龙，现在是西安阿苏贸易有限公司的经理。2012年，小龙来到陕西师范大学求学，本科学习汉语言，研究生学习国际政治。毕业后他加入堂哥的公司，一起在西安创业。

西安是小龙的武术梦圆之地，也是认识中国的起点。

“我喜欢李小龙和成龙，也喜欢双节棍。我姐姐曾经通过国家合作项目在西安留学，她常把在中国遇到的人和事分享给我听。她说中国有很多人练武术，还有双节棍。”小龙笑着说，“于是我就自费来留学了。”

来到中国后，小龙的武术梦很快实现了。“刚来西安的时候，我和姐姐在公园里遇到几位老大爷练双节棍。他们不仅现场教了我们，还送我一副双节棍。后来我跟一位师傅学双节棍，又跟另一位师傅学陕西红拳，现在我跟他们还有联系。”说着，小龙向记者展示一个160多人的微信群，有人刚刚发了一段学生练习红拳的小视频。

小龙和家人游览西安。受访者供图

“百闻不如一见。”当记者问到在西安生活的感受时，小龙说：“中国人真的非常和善、热情、乐于助人。在西安可以感受到中国悠久的历史和博大精深的文化，同时也见证了中国的经济飞速发展。我希望未来两国能扩大人文交流，加深相互了解，促进友谊和合作。现在哈萨克斯坦有孔子学院，我觉得这是个很好的了解中国文化的平台。通过文化可以了解这个国家的想法，减少偏见。”

“远亲不如近邻，哈萨克斯坦与中国山水相连，两国睦邻友好符合两国和两国人民的根本利益。”小龙表示，他是中哈友好关系的受益者。研究生期间，小龙以优异的成绩获得中国政府奖学金，免收学费和住宿费，每个月还有3000元奖学金。他说：“中国政府奖学金减轻了我的经济负担，让我可以专心学习。陕师大的老师非常专业、经验丰富，在学习上给我很多帮助。”

“毕业后我爸爸想让我像他一样做记者，但正好那年我堂哥在西安创业，邀请我加入他的团队。”小龙认真道：“孔子、老子的思想告诉我为人处事的道理，无论做什么工作，我希望不仅仅给自己带来利益，也能造福他人和社会。我愿做中哈之间的桥梁，将中国的先进设备和高科技产品出口到哈萨克斯坦，促进哈萨克斯坦经济发展。”

近年来，共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接，两国合作越来越多。“这为我们提供了更多的国际贸易机会。”小龙补充道，“我家乡的朋友将哈萨克斯坦的蜂蜜卖到中国，而我们的公司将中国的灌装机、吹瓶机、灌装生产线等设备卖到哈萨克斯坦。现在中国电动车在中亚很受欢迎，我们下一步计划出口电动车。”

中国—中亚峰会在西安召开期间，中哈签署了互免签证协定，哈萨克斯坦共和国驻西安总领事馆开馆。此前，西安至阿斯塔纳开通了往返航线。好消息一个接一个，小龙表示，在西安生活和创业更方便了。他表示：“这里会是我们实现梦想的地方。”

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