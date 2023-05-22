人民网河内5月21日电 （记者杨晔）“茶和天下·旅游文化周”活动开幕式21日在越南首都河内文庙文湖举行。此次活动由中国文化和旅游部、中国驻越南大使馆主办，河内中国文化中心与广西文化和旅游厅承办，河内市越南中国友好协会、越南茶协会协办。

中国驻越南大使馆公使郗慧在致辞中表示，茶穿越历史、跨越国界，深受世界各国人民喜爱，成为中国与世界人民相知相交、中华文明与世界其他文明交流互鉴的重要媒介，是人类文明共同的财富。去年，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，进一步肯定了中国茶文化的历史价值、现实价值和世界价值。

郗慧说，中越是山水相连、文化相通的友好邻邦，双方共享“茶和天下”文化价值，茶在中越关系发展中扮演着重要角色，特别是茶叙已成为两党最高领导人交往的突出亮点。中方愿同越方一道，“以茶为媒、以茶会友”，落实好全球文明倡议，深化茶文化交流，开创中越人文交流、民心相通新局面。

郗慧表示，此次“茶和天下·旅游文化周”活动，正是茶文化助推中越文化交流互鉴的生动实践，期待大家就茶艺、茶道等进行深入交流，共促两国文化交流互鉴，助力中越关系持续健康稳定发展。

河内市文化体育局局长兼河内市越中友协主席杜庭洪在致辞中表示，在过去的一段时间里，河内市越中友好协会组织了很多活动，向越中人民介绍两国的历史、文化、生活和发展成就。“茶和天下·旅游文化周”活动有助于增进两国之间、以及首都河内与包括广西在内的中国各地方之间的相互了解和友好合作。

开幕式上还举行了“茶·茶和天下”“中国广西特色自然遗产图片展览”等活动，向与会嘉宾详细介绍了中国茶制作技艺及相关习俗、中国广西特色动植物、矿物岩石、古生物化石、地貌景观等。中国茶艺专家在现场展示六堡茶和油茶相关茶艺，并举行了中国名茶和越南名茶现场品茗与互动交流等活动。

越南旅游总局副总局长何文超，中国广西文旅代表团团长、广西文化和旅游厅副厅长班华勤，中国驻越南大使馆文化参赞彭世团，河内中国文化中心主任陈运发，越南文化体育旅游部美术摄影与展览局局长马世英，越南越中友协副主席阮荣光，河内市友好组织联合会主席阮玉旗，河内市友好组织联合会常务副主席陈氏芳，越南旅游协会主席武世平，越南茶协会会长阮有才，越南国家自然博物馆馆长阮忠明，河内文庙—国子监科学文化活动中心主任黎春骄等中越两国嘉宾100余人参加了开幕式。

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