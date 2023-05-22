新华社北京5月22日电 《经济参考报》5月22日刊发文章《“驼铃声”回响 “丝路情”永传——中国与中亚国家经贸合作掀开新篇章》。文章称，跨越千余年的时空隧道，古丝绸之路的东方起点再次高朋满座。5月18日至19日，中国－中亚峰会在古都西安顺利召开。搭建新平台，共绘新图景。峰会内外，中国与中亚五国各界人士充分交流，共同擘画更紧密的中国－中亚合作新蓝图。

峰会看点多、亮点足 中国与中亚经贸活力凸显

灞河之滨，万众瞩目。古都西安敞开怀抱，迎接来自中亚五国的贵宾。作为今年中国重大主场外交的开篇之作，中国－中亚峰会看点多、亮点足，硕果累累。

峰会期间，中国同中亚五国达成《中国－中亚峰会西安宣言》《中国－中亚峰会成果清单》等一系列多双边文件，签署了100余份各领域合作协议。

升级双边投资协定，支持跨里海国际运输走廊建设，发展能源全产业链合作，挖掘中国－中亚电子商务合作对话机制潜力，邀请中亚国家参与“文化丝路”计划……一系列成果彰显着中国与中亚经贸的活力。

回望建交30多年来，中国与中亚五国持续深化务实经贸合作，构建了内涵丰富、充满活力、互惠互利的经贸关系，取得了实打实、沉甸甸的合作成果。

——制度安排日臻完善。2022年，中国与中亚五国元首共同宣布打造中国－中亚命运共同体。在中国－中亚合作机制框架内，六国经贸部长于今年4月18日举办了“中国－中亚五国”经贸部长会议，就贸易投资、数字经济、绿色发展、互联互通、多边以及地方间合作交换意见。截至目前，中国与中亚国家均签署了共建“一带一路”的合作文件，制定了中长期经贸合作规划，签订投资保护协定，经贸合作机制日趋完备。

——贸易发展量质齐升。2022年，中国与中亚五国提前实现700亿美元贸易目标，今年1至3月贸易额同比增长22%，发展势头强劲。同时，贸易结构更加优化。2022年，中国自中亚国家进口农产品、能矿产品同比增长超过50%，对中亚国家出口机电产品同比增长42%，中国与中亚跨境电商贸易额同比增长95%，近300家中亚企业入驻中国电商平台，越来越多的中亚优质特色产品进入中国市场。

——投资合作惠及各方。截至今年3月底，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元，累计完成工程承包营业额639亿美元。中国持续推进基础设施、油气采矿、加工制造、医疗卫生、教育科技、数字经济等领域合作，一批大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善。

以中国－中亚峰会为契机，中国和中亚各国还在持续巩固和发展贸易投资良好势头，推动中国－中亚经贸合作再上新台阶。

聚焦重点领域 务实合作再向深处推进

中国与中亚合作重在一个“实”字。峰会期间，包括扩大双方经贸合作，全面提升跨境运输过货量，推进中吉乌铁路项目，建立中国－中亚能源发展伙伴关系等一系列重大合作倡议得到各方积极响应。中国还与中亚五国签署了多项重要文件，推动经贸投资、互联互通等领域深化合作。

峰会成果也将给六国人民带来实实在在的福祉。

近6万列中欧班列过境中亚，不断织密中国与中亚货物贸易运输网络，推动中国与中亚在电子商务、数字经济等新兴业态领域的蓬勃发展。

依托便捷的中欧班列铁路运输网络，远嫁西安的吉尔吉斯斯坦姑娘叶丽娅和丈夫成立了一家进出口贸易公司，专注于中吉两国之间的贸易。从最初进口小罐蜂蜜，到如今出口中国制造的新能源汽车，夫妻俩不断拓宽着品类和形式。

“我们不仅看好进出口贸易生意，还看好跨境旅游市场，未来大有可为。”叶丽娅说。

绿色发展也成为中国—中亚国家发展共识。来自乌兹别克斯坦的杜尔贝克在中国留学三年后，于2020年回到了家乡，入职隆基绿能科技股份有限公司中亚代表处。

“乌兹别克斯坦一年中有300多天都是阳光灿烂的，用光伏发电让电力短缺情况得到改善，并实现能源绿色转型。”杜尔贝克说。

以哈萨克斯坦为例，目前中国与哈萨克斯坦积极开展产能和投资合作，已形成涵盖52个项目、总金额逾212亿美元的项目清单，并不断向绿色、数字和科技等领域拓展。由中企参与建设的扎纳塔斯风电场、图尔古孙水电站、阿拉木图光伏电站等新能源项目，切实助力当地向低碳转型。

前来参加中国－中亚峰会的乌兹别克斯坦交通部副部长穆米诺夫·阿布杜瓦希多维奇说，本次中国－中亚峰会的召开，再一次凸显了中国和中亚国家间关系的重要性。

续写新篇章 共奏合作共赢时代强音

一系列务实合作新举措，在不断拓展中国与中亚国家经贸合作的广度和深度的同时，也续写着合作共赢的新篇章。

不久前，陕西旅游集团有限公司与乌兹别克斯坦撒马尔罕州政府以及旅游和文化遗产总局顺利签约，未来双方将在丝绸之路数字国宝展、优秀文化产品版权交流与贸易、旅游线路开发等方面开展合作，共促两国人民文旅互通交流合作。

一花独放不是春，百花齐芳春满园。今天，跨越3300多公里的共同边界，一条联结东西、贯通南北的中国—中亚黄金贸易走廊已然筑成。

“未来中国－中亚合作前景更广阔。”对外经贸大学中国世贸组织研究院院长屠新泉表示，中亚五国自然资源丰富，支柱产业主要集中在矿产、能源、农业等领域。除了加强以上领域的合作外，还可以在数字经济、物流以及科技等领域深化互利合作。此外，还应充分释放交通、贸易、旅游、能源、矿业、医疗卫生等领域的合作潜力。

塔吉克斯坦工商会主席朱马洪佐达表示，应该更加紧密地团结起来，扩大合作领域，巩固经贸联系，形成高度共赢的合作新局面。

驼铃声声响，奏响的是源远流长、睦邻友好的合作强音；丝路延绵，串起的是同舟共济、互利共赢的故事……以此次峰会为契机，中国与中亚五国汇聚起续写千年友谊、开辟崭新未来的强大合力，共奏合作共赢的时代强音。（记者王文博、石志勇、雷肖霄）

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