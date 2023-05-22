2023年5月21日，外交部副部长孙卫东召见日本驻华大使垂秀夫，就七国集团广岛峰会炒作涉华议题提出严正交涉。

孙卫东指出，七国集团固守阵营对抗和冷战思维，其所作所为违背历史大势、客观事实和国际道义。日方作为今年七国集团轮值主席国，在七国集团广岛峰会系列活动和联合宣言中伙同有关国家抹黑攻击中国，粗暴干涉中国内政，违背国际法基本原则和中日四个政治文件精神，损害中国主权、安全和发展利益。中方强烈不满，坚决反对。

孙卫东强调，台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系政治基础，是不可逾越的红线。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。涉港、涉疆、涉藏事务纯属中国内政，绝不容许任何外部势力说三道四、妄加干涉。中国是国际海洋法治的坚定捍卫者和建设者。当前东海、南海局势总体稳定，所谓“以实力改变现状”的恶意炒作违背事实。中国坚定奉行互利共赢的开放战略，“经济胁迫”和“债务陷阱”的脏水泼不到中国身上。美国才是破坏国际秩序规则、扰乱世界经济运行的始作俑者和最大风险。中国始终坚定奉行自卫防御的核战略，恪守不首先使用核武器政策，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，是五个核武器国家中唯一作出上述承诺的国家。中方立场光明正大、坦坦荡荡，不容歪曲抹黑。

孙卫东强调，中国作为负责任大国，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，绝不接受少数国家炮制的“家法帮规”。个别西方国家肆意干涉别国内政、操弄全球事务的时代已一去不复返。我们敦促七国集团成员顺应开放包容的时代大势，停止搞封闭排他的“小圈子”，停止遏制打压他国，停止制造和挑动分裂对立。日方应端正对华认知，把握战略自主，恪守中日四个政治文件原则，真正以建设性姿态推动两国关系稳定发展。

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