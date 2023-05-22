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大熊猫作为中国的国宝和名片，一直深受世界各国人民喜爱。今年2月21日，日本大熊猫届顶流“香香”回国，引发万千日本民众含泪惜别。大熊猫为日本民众带来了萌趣和快乐，是中日友好的使者，也是中日友好的见证者。

在日掀起旷日持久的“大熊猫热”

1972年10月28日，上野动物园迎来首批旅日大熊猫“康康”和“兰兰”。（公财）东京动物园协会供图

1972年，中日恢复邦交正常化，中国将大熊猫“康康”和“兰兰”作为“友好使者”赠送给日本上野动物园，自此掀起了日本社会旷日持久的“大熊猫热”。同年10月28日，大熊猫抵达日本，当天时任日本内阁官房长官二階堂进亲自前往羽田机场迎接，堪称享受了国宾级待遇。为纪念大熊猫首次入驻，上野动物园将这一天定为“大熊猫日”。第二年春天，动物园斥资4000万日元（1人民币约合19.66日元）新建了大熊猫馆。

1972年11月5日，上野动物园正式向日本民众公开展出大熊猫。为第一时间见到大熊猫，日本民众甚至通宵排队。当天共计5.6万人到场，队列长达两公里，因入场限制，最终仅有1.8万人如愿以偿。上野动物园连续多年每年参观人数超过700万人次。同年12月17日，日本电影制片公司东宝推出了以大熊猫为主人公的动画电影《熊猫家族》，由著名动画导演宫崎骏担任编剧。因大受好评，第二年还推出了续作。

1986年6月，在上野动物园繁殖的第二只熊猫宝宝诞生。上野松坂屋打出巨大条幅庆祝，并宣布实施庆祝折扣，周边地区也开启了庆祝模式。上野动物园公开征集大熊猫姓名，共收到27万份方案，最终“童童”入选。

“香香”依偎在母亲“真真”身旁。（公财）东京动物园协会供图

2017年，又一只备受瞩目的大熊猫宝宝诞生。在征集到的超过32万份方案中，“香香”高票胜出。公开展出后，预约观看“香香”的抽选竞争倍率最高达到144倍。根据协议，“香香”本应满2岁后归还中国，考虑到其为上野动物园及周边地区带来的经济效益以及粉丝的呼声，经过东京都与中国的协商后，归国日期延后一年半。后受疫情影响，数度延期后，“香香”于2023年2月21日返回中国。“香香”在上野动物园与观众见面的最后一天，超过6万名日本民众报名参与抽选，最终仅2600人入场与“香香”作最后的告别，园外的粉丝也难掩不舍之情，泪洒现场。归国当天，约300名粉丝赶往机场送别“香香”，对着搭载着“香香”的飞机大喊：“谢谢你，‘香香’！”，挥手告别。当天，上野动物园官方推特账号更新了11条“香香”返回中国的实时动态，一直持续到日本时间晚上11点……

据日本关西大学名誉教授宫本胜浩估算，“香香”为东京带来的经济效益“可能达到600亿至650亿日元”。作为对比，若日本棒球国家队在第五届世界棒球经典赛夺冠，将产生约596亿日元的经济效益。但棒球队约有30名队员，相比之下，“香香”的吸金能力可见一斑。

为了送别“香香”，上野周边地区、百货店携手熊猫摄影家高氏贵博举办了“920日香香摄影展”。熊猫摄影家高氏贵博也是“每日熊猫”博客的博主，除特殊原因以外，坚持每天前往上野动物园拍照，出版了多部熊猫摄影集。会场所在地上野松坂屋也在长约18米的外墙广告屏幕上打出了“最喜欢香香”的广告语以及由920张香香的照片制作的马赛克艺术照。

双胞胎“晓晓”和“蕾蕾”。（公财）东京动物园协会供图

除了上野动物园之外，日本民众还可以在和歌山县白滨町冒险大世界和兵库县神户市立王子动物园观赏熊猫。其中，和歌山冒险大世界成功繁育了多只大熊猫，并培育出海外最大的大熊猫家族——“浜家族”。

为什么日本人如此喜爱大熊猫？日本著名动物学家今泉忠明认为，大熊猫外形圆润，动作笨拙，惹人怜爱，正契合日本社会流行的“可爱”文化。熊猫玩偶、熊猫便当、熊猫服饰等熊猫周边随处可见，可以说大熊猫已经融入日本国民的日常生活。许多日本民众甚至从北海道、冲绳赶到东京，在上野动物园排队几个小时，只为一睹大熊猫芳容。

建立了最大的海外大熊猫种群

1994年起，成都大熊猫繁育研究基地与日本和歌山白浜野生动物园开始进行首个大熊猫国际合作繁殖计划，合作繁育大熊猫共12胎17仔，创下了大熊猫国际合作繁殖的最好成绩，建立了最大的海外大熊猫种群。大熊猫“梅梅”2000、2001、2003、2005、2006年连续产5胎9仔，成活7仔，创造了首例圈养大熊猫秋季发情冬季产仔成活和连产9仔成活7仔的佳绩。目前，旅日大熊猫产下的 “雄浜”“隆浜”“秋浜”“幸浜”“梅浜”和“永浜”等11只大熊猫已顺利归国。

据调查，雄性大熊猫的繁育年龄一般在20岁以内，而冒险大世界的“永明”28岁时仍通过自然交配成功使雌性大熊猫怀孕产仔。动物园多次采取永明的精液，用于人工授精，并作为重要的基因供给源冷冻保存。2002年，成都大熊猫繁育研究基地使用“永明”的精液人工授精，成功产下一只雄性大熊猫幼仔，为大熊猫的遗传多样性作出了贡献。

中日友好的使者

1995年，日本发生阪神大地震，神户市损失惨重。为鼓舞灾后重建中的神户市民特别是孩子们，经神户市政府与中方协商，大熊猫“旦旦”和 “兴兴”于2000年抵达王子动物园。大熊猫的到来在神户掀起一股热潮，王子动物园的参观人数激增，“旦旦”还被当地民众亲切地称为“神户大小姐”。有粉丝表示，看到“旦旦”，自己仿佛被赋予了勇气。

前驻日大使孔铉佑曾为大熊猫题写“亲善大使”的祝福卡。2022年12月17日，中国驻大阪总领事薛剑任命在和歌山冒险大世界生活28年之久的旅日雄性大熊猫“永明”为“中日友好特使者”。

2023年3月17日，由中国驻日本大使馆主办、人民网日本株式会社协办的“熊猫友好交流之夜”在东京举行，驻日本使馆临时代办杨宇发表致辞。东京都知事小池百合子，日中友协副会长、东京都日中友协会长宇都宫德一郎及各界日本友人和青年代表230余人出席活动。杨宇指出，大熊猫是中日友好的使者，是世界和平的象征。在日本生活的大熊猫一度多达13只，在海外各国中位居第一，这充分体现出两国人民的友好情谊。

此外，中日两国积极开展征文比赛、绘画展、大熊猫春节祭等以大熊猫为主题的交流活动。以大熊猫为载体的多种交流形式，对于传播中国文化、搭建中外沟通桥梁起到了重要作用，有利于当地民众更好地认识中国、了解中国。

上野动物园教育普及课课长大桥直哉接受人民网采访。人民网 蒋晓辰摄

上野动物园教育普及课课长大桥直哉接受人民网采访时表示，在日本出生的“香香”恰逢社交媒体时代，上野动物园和参观者们在网络上上传了丰富的影像资料，日本民众亲眼目睹“香香”的成长过程，如同自己的孩子一般疼爱。

“尽管是邻国，但日本人很少有机会前往中国。大熊猫来自中国这一印象深入人心，因此以大熊猫为媒介，有助于开展两国间的文化交流，为日本民众提供了解中国的良好契机。民间层面的交流，对于促进日中友好具有重要意义，可以说，大熊猫功不可没。”大桥直哉说。

(责编：贾文婷、常红)