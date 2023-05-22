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在旧金山展现华语话剧魅力（侨界关注）

杨  宁  范晟男
2023年05月22日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　素人剧社主创团队合影。
　　受访者供图

　　有一群“素人”，坚持在美国旧金山湾区从事华语话剧创作。因为他们认定，有一种感动，只在剧场发生。观众的掌声让他们确信，一切都是值得的。

　　

　　源于热爱 创立剧社

　　旅美侨胞赵睿大学时学的是表演专业，后到中央戏剧学院学习。

　　来到美国旧金山后，赵睿深感旧金山湾区硅谷一带华语话剧文化薄弱。“我觉得剧场应该是人们文化生活中不可或缺的场所。但遗憾的是，湾区一带华语戏剧约等于零。我想，没有环境，那我就尝试创造一个环境。”赵睿说。

　　2021年9月，赵睿与同样来自中央戏剧学院的王渌和杨铱共同组建了素人剧社，并在湾区招募对戏剧感兴趣的华侨华人。“我们招募成员有两个要求，一是需要有固定时间参与排练，因为剧本和演员一旦确定，少了谁都不行，时间非常重要；二是，一定要热爱话剧。”赵睿说。

　　对于“素人”二字，赵睿称：“起名为素人剧社有两个原因：一是我们的成员大部分都是‘小白’，未经雕琢，甚至是从零开始，而且都不是专业从事话剧，我们的成员中有工程师、‘码农’，也有家庭主妇等，我们因热爱话剧而相聚。二是我希望我们对待话剧永远是纯粹的、谦虚的，对舞台永远充满敬畏。”

　　素人剧社的成员来自各行各业。“大家没有专业经验，但有独特优势。比如，当我们需要做一些音效、视频、网站时，团队里的软件工程师能够提供专业支持。”赵睿说。

　　2021年12月，素人剧社在湾区进行首秀，表演了第一部作品《撒娇女王》。“当时，我们租借的小剧场只有80个座位，由于疫情原因只能容纳50位观众。我们本计划演四场，但观众热情高涨，临时加演了第五场，几乎场场爆满。这给了我们很大信心，明白话剧并不是没有人看，大家也不是不愿意为话剧消费。湾区缺的是真正优秀的话剧作品。”赵睿说。

　　风雨兼程 茁壮成长

　　在发展过程中，排练场地一直是赵睿和素人剧社难以解决的问题。“湾区一带租借价格比较高昂，租一次排练场地动辄需要几百上千美元。我们只在周末排练，无法长期租借排练场地，这困扰了我们很久。我们常常要和时间赛跑。”赵睿说。

　　幸运的是，素人剧社得到了很多人的帮助，包括一位华人企业家，是素人剧社的观众。赵睿说：“他无偿为我们提供了自己空闲的办公场地，面积非常大，帮我们解决了排练场地问题。当我提出要在公演结束后感谢他时，他告诉我‘做正确的事，不需要宣传，做就对了’。我深受感动。有这样的支持，我们还有什么理由不把演出做得更好呢？”

　　2022年9月，素人剧社在成立一周年之际，表演了其第二个剧目《再见一面》。一连三场演出，吸引观众超过1000人次。

　　短短一年时间，素人剧社从只有80个座位的小剧场走向了能够容纳478位观众的大剧场；从3名创始人扩大到50多名成员；从在朋友圈、电台“呼朋引伴”，到拥有自己固定的票友群体。

　　“话剧是研究人性的综合类艺术，涉及语言、音乐、舞蹈、灯光、化妆等领域。想在没有戏剧欣赏习惯的环境里做好一个剧社、做成一台话剧，难度真的很大。因为热爱，我们做到了。”赵睿说。

　　素人剧社的表演不仅在华侨华人中颇受欢迎，还吸引了一些外国友人。“当地官员带着朋友来看我们的话剧。我当时非常惊讶，他们听不懂中文，怎么欣赏？我发现，他们一直用实时翻译软件连接着录音笔和耳机在听，竟然全都听懂了。我们表演后他们还发表了感言。我当时非常感动，原来话剧也可以突破语言的界限。”赵睿回忆。

　　培养素人 续写新章

　　赵睿始终将作品质量放在首位：“不负责任的作品会让我们流失观众，我们宁可不演也不能糊弄。一部优秀的话剧作品，只要创作人员有足够的责任感，就一定能找到适合自己的环境。”

　　《再见一面》公演前，预售成绩并不理想。前两场公演之后，观众口口相传，在社交平台分享感受，表示“笑泪交织，没看过瘾”。结果，最后一场公演门票几乎售罄，观众要求加演的呼声很高。尽管公演期间风雨交加，出行困难，但阻挡不了观众前来观看的热情。“我想我们的吸引力在于‘真’。这个‘真’既是认真的‘真’，也是真诚的‘真’。一个创作团队能做到这一点，作品一定好看。”赵睿说。

　　虽然剧社内成员大多是“素人”，缺少专业知识，但赵睿表示：“热爱比能力更重要，能力可以培养，因热爱而具有的专业态度和素养才是最难能可贵的。”

　　《再见一面》公演结束后，素人剧社免费开设了导演理论课和表演课供社员选择进修，以强化“素人”们的理论知识，培养更多新生力量。“我一个人的能力有限，一个剧社只有一个导演是走不远的。现在，我们的演出周期过长，观众的热情容易消散，难以养成话剧欣赏的习惯。”

　　在创作最新剧目《收信快乐》时，素人剧社采用工作坊的创作形式：赵睿制定排练任务后交由新晋导演班的学员实践，由表演班成员演绎，完成教学目标的同时，也给《收信快乐》注入了更多维度的构思，带给观众耳目一新的感觉。

　　“做话剧要克服很多困难，在美国湾区做华语话剧更具有挑战性，就像在沙漠种花。沙漠里有仙人掌，仙人掌的花也是花，仙人掌一株株成长起来，这个沙漠会有另一番景致。”赵睿说。

　　让湾区的华人观众养成欣赏话剧的习惯，让湾区拥有华语话剧环境，是赵睿和“素人”们一直努力的方向。“艰难的时刻，我们挺过来了。我很享受我们共度的时光。对于剧社的未来，我很乐观。”赵睿表示。

(责编：苏缨翔、崔越)

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