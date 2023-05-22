新华社北京5月21日电 综合新华社驻华盛顿、利雅得、喀土穆记者报道：苏丹武装部队和快速支援部队代表20日在沙特阿拉伯红海港口城市吉达签署协议，同意实行短期停火并就人道主义行动作出安排。

据报道，该协议在美国和沙特两国政府斡旋下达成，停火将于协议签署48小时后生效，有效期7天，在冲突双方同意下可以延长。停火期间，冲突双方同意恢复基本生活服务并从医院和重要公共设施撤军，协助人道主义人员和商品的安全流动，允许人道主义援助物资不受阻碍入境苏丹并送达所需人群。协议将在美国、沙特和国际监督机制下执行。

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

据苏丹媒体报道，当地时间21日上午，首都喀土穆局势基本平静，居民没有听到枪炮声。

自4月15日以来，苏丹武装部队和快速支援部队在首都喀土穆和其他地区发生武装冲突，双方互相指责对方挑起冲突。双方代表5月6日在吉达开始对话，讨论在苏丹实施人道主义停火等议题。5月11日，双方签署初步原则协议，同意将优先进行关于实现短期停火的讨论，以便运送紧急人道物资等。（参与记者：邓仙来、胡冠、王丙飞）

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