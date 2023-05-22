新华社利雅得5月21日电（记者胡冠）麦纳麦消息：巴林外交部20日发表声明宣布，巴林决定恢复与黎巴嫩大使级外交关系。

声明说，该决定旨在加强巴林和黎巴嫩两国和两国人民间兄弟般的友好关系并促进相互尊重，同时遵循阿拉伯国家联盟宪章原则和《维也纳外交关系公约》的规定。

5月19日，在沙特阿拉伯吉达，阿盟峰会与会领导人参加合影仪式。新华社发（沙特阿拉伯通讯社供图）

据黎巴嫩国家通讯社报道，黎看守政府总理米卡提20日晚发表声明说，鉴于两国的兄弟关系，“我们珍视和欢迎这一决定”。他表示，希望所有阿拉伯兄弟国家早日重返黎巴嫩。

这是2018年12月9日在沙特阿拉伯首都利雅得拍摄的第39届海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议举办地。新华社记者涂一帆摄

2021年10月，卡塔尔半岛电视台播放了一段乔治·库尔达希8月尚未被任命为黎巴嫩新闻部长时有关也门局势的言论。他当时说，沙特主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。此事引发黎巴嫩与海湾国家的外交风波。科威特、沙特和巴林等海湾合作委员会成员国驱逐了黎巴嫩外交官并召回驻黎巴嫩大使。不过，近两年来，中东出现“和解潮”，沙特等国与叙利亚、伊朗等国改善关系乃至复交。沙特去年4月将大使派回黎巴嫩。（参与记者：刘宗亚）

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