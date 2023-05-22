新华社日内瓦5月21日电（记者陈斌杰 姜雪兰）出席世界卫生大会的中国代表团20日在日内瓦举办媒体吹风会。国家卫生健康委副主任曹雪涛、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团公使衔参赞杨志伦和国家卫生健康委新闻发言人胡强强出席吹风会并答记者问。

曹雪涛将率团参加21日开幕的第76届世界卫生大会。他说，中国政府长期以来推进卫生健康国际交流合作，积极参与全球卫生治理，以实际行动推动构建人类卫生健康共同体。中国积极参与世卫组织等卫生领域国际组织和合作机制的工作，坚定支持世卫组织在全球卫生事务中发挥领导协调作用，主动分享中国卫生健康事业发展的最佳实践。

曹雪涛表示，中国积极推动建设“健康丝绸之路”，打造援外医疗新亮点。今年是援外医疗队派遣60周年。60年来，中国向全球76个国家和地区累计派出了3万人次中国医疗队队员，诊治患者超过2.9亿人次。

曹雪涛说，中国与国际社会携手抗击传染病疫情，守护人类健康。2014年到2015年，中国先后派出临床和公共卫生专家1200多人次，全力援助西非疫区国家控制埃博拉疫情。新冠疫情发生以来，中国与世卫组织及有关国家和地区保持密切沟通，及时公开透明通报疫情信息，深入开展疫情防控技术交流，毫无保留同各方分享抗疫中国经验。

杨志伦在吹风会上表示，第76届世界卫生大会即将召开，中方做出不同意台湾地区参加本届世卫大会的决定，得到国际社会的广泛支持。然而极少数国家站到绝大多数国家的对立面，再次抛出“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”提案。这份提案没有任何新意，不过是故技重施、翻炒冷饭，除了破坏大会秩序、干扰大会议程之外，没有任何意义。

杨志伦表示，涉台提案违反国际规则，特别是联合国大会和世卫大会确认的一个中国原则；涉台提案缺乏事实依据，提案继续炒作所谓“国际防疫体系缺口”问题，这一谎言在事实面前不攻自破；涉台提案没有国际共识，自2017年中央政府中止台湾地区参加世卫大会的特殊安排以来，世卫大会已经连续6年拒绝涉台提案。今年这份提案的唯一出路就是被再次挫败。

胡强强在吹风会上表示，中国大力发展卫生健康事业，人均预期寿命从新中国成立时的35岁增长到2021年的78.2岁，中国消灭了天花、脊灰、疟疾等传染病，主要健康指标居于中高收入国家前列。面对肆虐全球的新冠疫情，经过同心抗疫，中国取得疫情防控重大决定性胜利，新冠死亡率保持在全球最低水平。

胡强强表示，中国积极履行国际义务，密切同世界卫生组织和相关国家的友好合作。中国是世界卫生组织的初始成员国之一，始终支持世界卫生组织发挥领导作用。

据悉，中国代表团将全面参与本届世界卫生大会70余项议题审议，主要包括防范和应对突发公共卫生事件、全民健康覆盖、非传染性疾病以及2024—2025年规划预算方案等。

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