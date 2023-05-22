新华社耶路撒冷5月21日电（记者王卓伦 张天朗）以色列国家安全部长本-格维尔21日在警方陪同下进入耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）。这是他今年以来第二次进入这一争议区域，再次引发巴勒斯坦方面谴责。

本-格维尔当天清晨发表声明说：“哈马斯（巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动）的威胁无法阻止我们，我进入了圣殿山。”

据以色列媒体报道，上千名犹太人在18日“耶路撒冷日”的游行活动中进入圣殿山区域，其中包括本届以色列议会的数名极右翼议员，但本-格维尔并未加入。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”21日援引巴总统府发言人鲁代奈发表的声明说，巴方谴责本-格维尔这一公然挑衅行为，称“玩火”只会造成严重后果，巴方将继续密切关注。

作为极右翼政党犹太力量党领导人，本-格维尔曾多次以议员身份进入圣殿山。今年1月3日，他首次以政府新设立的国家安全部部长身份进入这一争议区域。

位于耶路撒冷老城的圣殿山同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

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