新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”世界大、中学生中文比赛20日分别在几内亚、黎巴嫩、葡萄牙、越南举行。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛几内亚赛区决赛20日在几首都科纳克里落幕，来自几内亚5所高校的47名大学生参加决赛。他们围绕“天下一家”主题，通过演讲、即兴问答、才艺表演等环节，展现对中文和中国文化的热爱。

中国驻几内亚大使黄巍在致辞中说，“汉语桥”为几内亚中文爱好者提供了一个展示中文能力和交流互鉴的平台，为几青年进一步了解中国打开一扇文化之窗、架起一座心灵之桥。

“汉语桥”世界大、中学生中文比赛葡萄牙赛区预选赛20日在葡萄牙首都里斯本举办，来自葡萄牙多所大学和中学的19位选手参加比赛。经过激烈角逐，来自里斯本大学孔子学院的玛丽萨·杜阿尔特和来自科英布拉大学孔子学院的罗德里戈·罗克分别获得大学生组和中学生组冠军，他们将代表葡萄牙参加全球总决赛。

中国驻葡萄牙大使赵本堂致辞说，学习中文是为世界和平蓄积力量，为互助共赢铺路架桥，为互信互鉴开启大门，希望同学们努力学好中文，做促进中葡友谊的友好使者。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛黎巴嫩赛区比赛同日在黎首都贝鲁特举行。选手们演讲时妙语连珠、声情并茂，展示了优秀的中文水平和才艺。来自圣约瑟夫大学孔子学院的林娜荣获冠军。她对记者说：“非常期盼代表我的国家到中国参加比赛，也非常希望将来有机会到中国工作。”

中国驻黎巴嫩大使钱敏坚致辞祝贺参赛选手，希望他们今后能够继续学习中文，关心中国，有机会去中国走一走，感受中国日新月异的发展变化。

此外，第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛21日在越南首都河内落下帷幕，来自越南北部和中部8所中学的16名中学生参加决赛。经过激烈角逐，来自河内国家大学所属外国语大学附属高中的黎月琼摘取桂冠。

河内大学副校长阮氏菊芳致辞表示，越南青少年学习中文的人数日益增多，无疑是推进两国友好关系向前发展的重要力量。

中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟表示，中越全面战略合作伙伴关系的进一步深化为学习中文的越南学生创造了更多机会和更广阔前景。“汉语桥”既是语言之桥，也是文化之桥，更是民心相通的友谊之桥。（参与记者：郑扬子、赵丹亮、刘宗亚、孙一、胡佳丽）

(责编：苏缨翔、崔越)