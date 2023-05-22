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综合消息：拉美一些国家禽流感疫情蔓延

2023年05月22日08:35 | 来源：新华网
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新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：巴拉圭国家动物卫生与质量局20日宣布，确认在该国家禽中发现高致病性禽流感病毒。阿根廷国家卫生与农业食品质量局同日也宣布禽流感疫情正在该国蔓延，全国24个省份中的17个已经出现禽流感疫情。

巴拉圭发现病例的地点位于该国博克龙省，家禽很可能是因接触候鸟而感染。发现病例后，巴拉圭国家动物卫生与质量局立即启动应急卫生措施，派遣兽医团队前往疫区展开扑杀工作，组建流行病学调查团队，在疫区设立检疫站，并上报世界动物卫生组织。

巴拉圭政府呼吁民众保持警惕，加强卫生意识，避免接触受感染禽类，并及时报告任何可疑病例，以确保公众的健康和安全。

阿根廷国家卫生与农业食品质量局当天发布的公报说，今年以来，阿根廷已报告禽流感疫情98起，最新一起19日确诊于该国中部的恩特雷里奥斯省一处农场。相关部门正在对禽流感疫区的养殖场、鸟类保护区等重点区域加强筛查，同时加强对尚未报告疫情地区的检疫和防护，以控制疫情蔓延。

阿根廷今年2月15日报告今年首起禽流感疫情，此后在家禽和野生鸟类中发现了更多病例。截至目前，阿根廷尚未有人感染禽流感的病例报告。（参与记者：王天聪、王钟毅）

(责编：苏缨翔、崔越)

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