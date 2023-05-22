新华社比什凯克5月21日电 5月18日至19日，中国－中亚峰会在西安成功举行。这是中国同中亚国家建交31年来首次以实体形式举办峰会，也是中国－中亚机制建立3年来的首次峰会，在中国－中亚关系史上树立起一座新的历史丰碑。中亚五国舆论认为，此次峰会标志着中亚国家与中国关系开启了新纪元。

吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社20日援引政治学家巴克塔耶夫的话报道说，此次峰会标志着吉尔吉斯斯坦和其他中亚国家与中国关系进入全新时代，将为中亚国家经济发展注入实实在在的新动力。峰会上签署的一系列重要文件和协议，将对包括吉尔吉斯斯坦在内的中亚国家经济发展产生积极影响。

哈萨克斯坦世界新闻网20日援引学者卡乌肯诺夫的话报道说，中国－中亚峰会成功举行，展示了中国加强同中亚国家关系的极大诚意。此次峰会将助力中国与中亚国家的合作，并推动中亚国家的自身发展。

乌兹别克斯坦国际问题专家埃尔加舍夫说，中国－中亚元首会晤机制是一个着眼长远的新交流平台，对促进中国－中亚合作具有战略意义。

土库曼斯坦外交部20日在其网站发布消息说，正如习近平主席在主旨讲话中强调的那样，世界需要一个稳定、繁荣、和谐、联通的中亚。土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在发言时也指出，此次峰会彰显了中亚－中国关系在新时代的发展成就。延续千年的友好交往和睦邻合作将土中两国人民紧密联系在一起，土方愿稳步加强和中国的友谊与合作。

塔吉克斯坦独立政治观察人士希多亚特佐达表示，中国在国际政治舞台中发挥的作用不断上升。在当前动荡的世界政治经济形势下，中亚国家从维护自身利益出发，将不断强化与中国在贸易、投资等领域的务实合作。（参与记者：刘恺、关建武、张继业、李奥）

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