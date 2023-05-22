新华社日本广岛5月21日电 特写：“反对战争！”“粉碎峰会！”——七国集团峰会在抗议声中闭幕

新华社记者姜俏梅 沈红辉

“反对战争！”“粉碎峰会！”……抗议人士21日在数百名全副武装的防暴警察重重包围下在日本广岛市中心缓慢前行，他们手持各色标语牌，不断呼喊着口号，激昂的声音回荡在空中。

在日本及其他一些国家民众的抗议声中，为期3天的七国集团（G7）峰会21日在广岛市闭幕。当天，日本民众和其他一些国家民众再次在广岛市中心举行大规模集会游行，抗议七国集团峰会的召开。

接近正午，骄阳似火。

当游行队伍行进至市中心一处商业街附近时，抗议人士与警察发生冲突。记者在现场看到，数十名警察冲进人群强行按住几名年轻人，现场一片混乱，有鞋子和标语牌散落在地……十几分钟后，游行队伍再次出发，抗议人士一个挨一个挽起胳膊前行，以防被警察冲撞。

此前，参加游行的人聚集在距原子弹爆炸遗址不远的袋町公园，人群中有肤色不同的外国人士，有白发苍苍的老者，有头戴安全帽斗志昂扬的年轻人……

两名年轻人在集会发言台附近拉起巨型横幅，上面写着“粉碎G7广岛峰会”。广场上还有形形色色的标语牌：“撤销美军驻日基地”“反对日美军事同盟”……字字句句代表着参与民众爱好和平、反对战争的心声。

活动组织方在声明中说：“G7广岛峰会是战争会议，宣称向乌克兰提供军事援助、激化和扩大俄乌冲突，这样的峰会我们决不容忍！”

广岛21位核爆受害者及受害者家属也发表联合声明说：“日本帝国主义对亚洲国家实施殖民统治、发动侵略战争，导致广岛和长崎遭到原子弹轰炸，核爆受害者及其家属决不能容忍广岛和长崎的惨剧重演。”

不同地区、不同组织的代表轮流发言表示，G7广岛峰会的本质是一场由美国主使推行霸权主义的战争会议，岸田政权在广岛召开这样的会议是对核爆受害者和广岛市民的无情践踏。

广岛市民大江厚子代读一封特别来信，一位伊拉克医生在信中写道，“G7广岛峰会是在美国授意下召开的非正义峰会，没有谁敢违背美国”。大江说，日本民众坚决反对美国和日本想挑起的战争，“这不是我们的战争，不是民众的战争，我们决不能被霸权主义所裹挟，必须坚决反对”。

人群中一位老者格外引人注目。老者姓小泉，他背包上部高高竖起一个牌子，上面用毛笔写着“乌克兰战争是美国统治者导演的剧本！”等字样。小泉17日就从大阪赶来参加抗议活动。他批评道：“美国为扶持本国军工产业不惜牺牲乌克兰人民的生命，最近还想把战火引向亚洲。”

G7广岛峰会媒体中心墙上挂着一长串祈盼和平的纸鹤，上面写着“愿这个世界每个人都能面露笑颜”。

(责编：苏缨翔、崔越)