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美国操纵七国集团护霸权搞分裂

2023年05月22日08:31 | 来源：新华网
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新华社北京5月21日电（国际观察）美国操纵七国集团护霸权搞分裂

新华社记者

以美国为首的七国集团（G7）19日至21日在日本广岛召开峰会。峰会期间，G7在美国的主导下操弄涉华议题，抹黑攻击中国，粗暴干涉中国内政。中方对此已表示强烈不满和坚决反对。

国际社会已经看清，美方搞封闭排他的“小圈子”，遏制打压他国，制造和挑动阵营对抗，严重危害地区稳定和世界和平，违逆大势，不得人心。

破坏亚太稳定

连日来，广岛的抗议活动一场接一场。不仅有大量日本民众参加抗议，还有许多其他国家人士来广岛表达对G7峰会的抵制。一名菲律宾男子在集会上发言指出，G7峰会是为进一步巩固在美国霸权下推行新自由主义政策的阴谋，美国以回归亚太地区为借口，拉拢亚太地区其他国家搞“小圈子”。

近一段时间以来，美国在亚太地区“动作频频”。在所谓“印太战略”的指导下，美国大力推进与日本和韩国的军事联盟，欲打造美日韩三边军事同盟，加速推进“美英澳三边安全伙伴关系”，还通过联合军演等手段加紧与菲律宾的军事捆绑，而本次G7峰会则是美国扰乱亚太地区局势的最新动作。

约旦国际问题专家赛义卜·拉瓦什德指出，美国企图通过此次峰会鼓动盟友，以强化其在亚太地区的存在。埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米说，美国试图故技重施，照搬在乌克兰问题上的套路，打算像破坏欧洲地区安全形势那样，在亚太地区挑起冲突、制造混乱。

挑动集团对抗

分析人士指出，美国政府以意识形态和价值观划线，挑动分裂对立，拉拢盟友伙伴建立排他性、阵营化的伪多边体系，炮制“家法帮规”服务其自身利益。

在拉瓦什德看来，在美国操控下，G7将自己的政治和经济决定强加于人，而不是通过合作、共同商讨问题，这样只会造成更多的冲突和紧张。

需要指出的是，G7内部不是“铁板一块”，其他成员与美国在乌克兰危机等问题上并非完全“步调一致”。英国《金融时报》报道，美国在此次峰会前提议G7成员全面禁止对俄罗斯出口，遭到了欧盟和日本方面的拒绝，欧日认为此举“根本行不通”。

不论是国际社会的批评指责，还是G7内部矛盾，都表明美国拉“小圈子”、挑动集团对抗的做法是逆流而动，不得人心。法国作家莱娅·贝西在接受新华社记者采访时说，美国希望将G7变为由一个国家发号施令的“G1”，这是一个战略错误，我们必须在“包含所有国家”的多边主义中向前发展，而不应是“包含少数西方国家”的多边主义。

打压他国发展

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心研究员伊曼纽尔·马坦博指出，美国不愿意让其他国家的影响力超越自己。因此，它借助G7框架干预别国事务，从意识形态和政治层面打压发展中国家。今年G7峰会没有邀请南非总统拉马福萨参加，其中一个重要原因是峰会将讨论乌克兰危机，G7担心南非在这一议题上有不同的声音。

专家指出，美国利用G7打压其他国家发展，从而维护自身霸权。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建说，G7最初的定位是全球经济治理，如今在美国主导下愈加频繁插手地缘政治事务，现在已到了需要通过改变地缘政治来维护其经济主导地位的时刻。

当美国总统拜登在日本参加G7峰会时，美国国内的债务问题已处在悬崖边上，常年寅吃卯粮、恶性党争导致数十万亿美元债务即将“爆雷”，对全球金融市场的安全与稳定构成严重威胁。美国前民主党众议员、后来担任伍德罗·威尔逊国际学者中心主席的简·哈曼说:“我认为我们最大的威胁是我们自己。我们在世界上的领导地位正受到内部机能失调的侵蚀。”

赫尔米表示，G7已成为一个被美国操纵的“政治化团体”，做出的决定完全“政治化”，是以牺牲世界上其他国家的利益为代价，为美国谋取政治和经济利益。拥有繁荣发展的经济是所有国家的合法权利，像G7这样阻止其他国家发展的政治集团理应被历史淘汰，由某一国或一小群国家决定世界未来的时代已一去不返了。（参与记者：唐霁、汪奥娜、冀泽、李洁、姚兵、沈丹琳、毛鹏飞、姜俏梅、金正、李卓群、谢江）

(责编：苏缨翔、崔越)

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