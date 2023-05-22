新华社拉巴特5月21日电 通讯：打造中非务实合作新桥梁——中信戴卡北非工厂见闻

新华社记者霍晶 陈斌杰

在位于摩洛哥盖尼特拉大西洋自贸区的中信戴卡北非工厂，宽敞整洁的现代化车间内机器轰鸣，工人们紧张作业，生产出的铝车轮码放整齐。记者近日走访中信戴卡北非工厂，亲身感受“中国智造”和中摩友谊联合打造中非务实合作“新桥梁”。

中信戴卡北非工厂是中摩两国建立战略伙伴关系以来的最大投资项目，总占地面积380亩，目前建成了2个铝车轮工厂和1个铝铸件工厂。铝车轮一期和二期工厂分别于2019年6月和2020年12月建成，铝铸件工厂于2022年12月建成。仅2个铝车轮工厂每年就可为当地带来出口创汇逾3亿美元。

“我们是重工业工厂，但这里装备自动化和智能化水平很高。”中信戴卡海外运营管理中心总经理王军告诉记者。在机加工车间，记者看到工业机器人等智能化制造装备被广泛使用，这不仅有效解放人力，而且显著提升生产效率。

中信戴卡是中信集团先进智造板块子公司，也是全球最大铝车轮和铝制底盘零部件供应商。“中国智造”是中信戴卡北非工厂一大特色。

据介绍，北非工厂的布局设计、建筑方案、核心装备、制造工艺和管理模式均由中信戴卡整体输出。工厂的自动化、智能化程度全球领先，未来还会不断迭代升级，进一步助力提升摩洛哥工业技术水平。

中信戴卡北非工厂致力于打造有感召力的企业文化，中方团队和摩方团队协作良好。在车间里，随处可见中阿双语的企业文化标语。

王军介绍，2018年9月工厂开始建设后，130余名摩方骨干就赴中国学习，充分了解企业文化和制造流程。工厂建设期间，设备安装也是中摩团队共同参与。双方团队相互尊重，从一开始就实现了良好融合。

生活保障方面，中信戴卡北非工厂设施完善，职工食堂会提供当地丰富餐食。据介绍，摩方工人离职率非常低。不少人以在中信戴卡北非工厂就职为荣。

采访中，不止一位摩方员工告诉记者，他们很喜欢在中信戴卡北非工厂工作。他们表示，中摩友谊和团队合作是工厂获得成功的关键。

中信戴卡北非工厂总经理巴德表示，中信戴卡北非工厂将继续践行中资企业在非洲发展的使命与责任，更积极融入摩洛哥乃至非洲经济社会发展。

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