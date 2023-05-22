新华社日内瓦5月21日电（记者陈斌杰 王其冰）第76届世界卫生大会21日在瑞士日内瓦开幕，本届大会的主题是“世卫组织成立75年：拯救生命，推动人人健康”。

本届世卫大会将对世卫组织的近期事项和长远发展做出决定。在为期10天的大会期间，与会代表将审议世卫组织在全球卫生应急架构中的关键作用，审查去年的进展、成就和挑战，以及世卫组织工作关键支柱的未来优先事项，包括全民健康覆盖、突发卫生事件、改善健康和福祉等。

联合国秘书长古特雷斯在大会开幕式上发表视频讲话说，自75年前世卫组织成立以来，人类健康取得巨大进步。全球预期寿命增长50%以上，婴儿死亡率近30年内下降60%，天花已被根除。但与此同时，战争和冲突威胁着数百万人，数十亿人的健康受到气候危机威胁，新冠疫情使全球公共卫生的进展停滞甚至被逆转。

古特雷斯表示，过去几十年来取得的巨大成果面临进一步被侵蚀的风险，并可能在可持续发展目标上出现倒退，“但这并非不可避免”，前提是世界共同努力。他呼吁国际社会继续加强合作，共同推动实现可持续发展目标的进程，支持世卫组织实现让所有人享有最高标准健康的目标。

世卫组织总干事谭德塞在讲话中回顾了世卫组织过去75年取得的重大成就。他说，过去20年世界对世卫组织的期望大大增加，但世卫组织的资源并没有增加，同时面临着艰巨而复杂的挑战。“道路蜿蜒而崎岖，但目标坚定不移”，即世卫组织将努力让所有人获得尽可能高的健康水平。

世界卫生大会是世卫组织最高决策机构，通常每年5月在日内瓦举行会议。大会主要职能是决定世卫组织的政策、审查和批准预算方案等。

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