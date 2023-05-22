本报记者 张志文 黄培昭

5月19日，第三十二届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议（阿盟峰会）在沙特阿拉伯西部海滨城市吉达举行。峰会发表《吉达宣言》，强调加强阿拉伯国家团结合作，表示要充分利用本地区的人力和自然资源，以负责任方式共同应对挑战。

叙利亚总统巴沙尔自2011年叙利亚危机爆发以来首次出席阿盟峰会并发言，受到国际舆论广泛关注。沙特王储兼首相穆罕默德在发言中强调，和平、团结、合作和建设符合阿拉伯国家人民的利益，“我们不会让本地区成为冲突地区”。埃及《金字塔报》指出，本届阿盟峰会是在中东出现“和解潮”的背景下召开的，叙利亚重返阿盟标志着阿拉伯大家庭的团圆。沙特国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼对本报记者表示，阿盟重新接纳叙利亚，有助于增进各方对话并逐步达成冲突的政治解决方案，有利于促进中东地区和平稳定。

本届峰会还讨论了苏丹武装冲突、巴以冲突、也门局势等地区热点问题。穆罕默德表示，希望苏丹冲突双方通过对话解决危机，尽快达成切实的停火协议。阿盟成员国还重申了巴勒斯坦事业的核心地位，强调要在“两国方案”的基础上加紧努力，全面公正地解决巴勒斯坦问题。在也门问题上，阿盟重申支持所有旨在政治解决这场长达数年的战争的国际和地区努力。

作为本届峰会的主席国，沙特为峰会顺利举行并取得积极成果发挥了重要作用。伊斯兰合作组织秘书长塔哈表示，沙特今年同时担任阿盟轮值主席国和第十四届伊斯兰合作组织首脑会议主席国，为两个组织之间的合作注入新动力，有助于协调解决共同问题。约旦议员和政治分析师奥默尔·阿亚斯拉认为，沙特在会前采取的一系列行动，为峰会顺利举行奠定了基础，这有利于阿拉伯国家形成统一的立场，并为解决地区问题提供必要的集体行动框架。

“中国成功斡旋沙伊复交开启了中东和解新时代，其他海湾国家与伊朗实现关系正常化，卡塔尔和巴林也实现了关系正常化，阿盟重新接纳叙利亚为其成员国，这都是中东‘和解潮’的广泛体现。”卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特表示，中国在促进阿拉伯国家团结自强方面发挥了积极作用。

北京外国语大学阿拉伯语学院院长刘欣路对本报记者表示，当前中东正处在乱与治的十字路口，道路选择关乎地区国家的未来。中国从构建人类命运共同体的高度，支持阿方运用阿拉伯智慧推动政治解决热点难点问题，构建共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，为中东建立政治互信和安全机制指明了方向。

（本报迪拜、开罗5月21日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)