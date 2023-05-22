本报记者 杨 迅 顾 春 罗珊珊 刘军国

第三届中国—中东欧国家博览会上，波兰参展商向观众介绍商品情况。

本报记者 杨 迅摄

5月16日至20日，第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波举办。来自中东欧多国的嘉宾和企业代表汇聚一堂，谈合作、叙友谊、促发展。中国—中东欧国家博览会是中国与中东欧国家持续挖掘合作潜力、携手开辟广阔合作空间的重要举措，已成为展示中东欧特色产品、扩大自中东欧进口的主力平台，推动中国—中东欧国家经贸合作不断向高质量迈进。

同中东欧国家分享中国发展新机遇

匈牙利贵腐酒、希腊乌佐茴香酒等一批欧盟地理标志产品集中亮相，可折叠的斯洛文尼亚滑雪板、气味馥郁的保加利亚玫瑰精油……琳琅满目的展品令人目不暇接。据介绍，本届博览会有5000种中东欧商品参展，展示商品数量较上届增长25%。约3000名参展商参加了本届博览会，规模再创新高。

斯洛伐克酒商彼得·利西基在博览会上一直忙着向中国客户介绍公司的葡萄酒，对接合作事宜。他表示，自进入中国市场以来，公司葡萄酒销售额一直在增长。“中国市场潜力巨大，希望中国—中东欧国家博览会能帮助斯洛伐克葡萄酒销往更多中国城市。”

“这是我们从小吃到大的饼干和巧克力糖豆，请大家来尝尝！”波兰知名糕饼品牌十佳娃的展位吸引了不少采购商和消费者。波兰小伙柯明热情地向大家介绍当地特色食品。柯明所在的商贸公司从事中波贸易超过15年。“中国消费市场活力足，对外开放程度高，公司目前专注于将更多波兰商品引进中国市场。公司通过电商平台等渠道销售，已经取得了不俗的业绩。这次我们参加博览会，就是要寻找更多中国市场机遇。”

本届博览会期间共签约外资项目62个，总投资177.8亿美元，同比增长17.7%。其中，世界500强和行业龙头企业项目17个，项目涉及高端装备制造、生物医药、数字经济等高精尖行业领域。到会专业采购商1.5万名，观展人数12.6万人次，达成中东欧商品采购订单105.31亿元，均创历年新高。

今年是中国—中东欧国家合作第二个10年的起步之年。在各方共同努力下，中国与中东欧国家经贸合作成果丰硕。商务部发布的数据显示，自2012年中国—中东欧国家合作机制成立以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%，中国自中东欧国家进口年均增长9.2%。中国—中东欧国家合作事务特别代表姜瑜表示，中国将坚定奉行互利共赢的开放战略，全面推进高质量发展和高水平对外开放，继续同中东欧国家分享中国发展新机遇。

设施联通促进商品快捷运输

本届博览会上，新开设的中东欧国家航运物流特色展十分醒目。来自波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚、塞尔维亚等中东欧国家的航运物流企业参展，带来数字化货运管理、数字化贸易与物流、海铁多式联运、供应链管理等解决方案。

基础设施互联互通，物流大通道更加畅通。目前，宁波舟山港与希腊比雷埃夫斯港、波兰格但斯克港、罗马尼亚康斯坦察港、斯洛文尼亚科佩尔港、克罗地亚里耶卡港等中东欧五港建立起“五海六港”合作机制，累计开通14条集装箱航线。2022年，宁波舟山港与中东欧五港完成集装箱进出口箱量76.9万标箱，同比增长16.5%。

作为中欧货物的大动脉，中欧班列成为展区讨论的热门话题。“随着义新欧班列越来越密集，服务越来越完善，我们的商品能更快速、便捷地进入中国市场。”波兰特罗雷贸易有限公司总经理尼古拉说。

义乌市义通欧物流有限公司总经理林辉寰表示，由于运价可控、运力稳定，越来越多客商愿意通过义新欧班列将货物运输到中国。“义新欧班列已开通至中亚五国等18个方向的点对点国际货运直达线路，去年增开至1569列。随着与中东欧国家交易量的不断扩大，相信义新欧班列未来还将不断增开。”林辉寰说。

如何推动中东欧国家农食产品准入，促进货物通关便利？在博览会开幕前举行的第六届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会上，中国海关总署代表介绍了针对中东欧国家打造的“中东欧商品输华绿色通道”举措，包括推进优质农食产品检疫准入，提升“中国—中东欧国家海关信息中心”建设水平，上线“中东欧商品进口通关一件事”智慧应用等。塞尔维亚驻华大使斯特法诺维奇表示，希望继续深化与中国及中东欧其他国家的合作，共同应对供应链波动、农产品供应等方面的挑战。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，黑山南北高速公路优先段通车，匈塞铁路建设稳步推进……近年来，中国与中东欧国家在推动设施联通方面的合作达到新高度。来自克罗地亚的省议会议员兰柯·奥斯塔基克在接受本报记者采访时表示，共建“一带一路”为他的家乡带来巨大变化，比如佩列沙茨大桥通车，为当地民众提供了便利的交通，让人们的生活更加幸福。

在合作中发掘机遇、发现美好

5月15日至18日，宁波老外滩举行“舌尖上的相遇——中东欧美食与‘味美浙江·百县千碗’”人文交流活动。在活动现场举办了百人长桌宴，中外游客齐聚一堂，共享中外美食。

活动期间，市民还可以亲身体验中东欧人文艺术主题展、“视听·中东欧”城市艺术展，参加中东欧电竞青年玩家交流赛、中东欧之夜电音派对、中西文化演艺等人文交流活动，充分感受中国和中东欧国家的人文风情，增进民心相通。

本届博览会期间，中国—中东欧国家女科学家创新与发展论坛、第二届中国—中东欧国家地方合作高质量发展高端智库论坛、首届中东欧国际帆船赛等一系列交流活动相继举办，活动涵盖了教育、科技、体育等多个领域。在人文交流领域，各项人文交流活动的线下互动总人次超过20万。塞尔维亚克拉古耶瓦茨市市长顾问塞拉科维奇表示：“中国—中东欧国家博览会是高标准、高质量、高水平的经贸盛会，希望以此为契机，不断释放中国与中东欧国家合作潜能。”

旅游展区是本届博览会新设立的展区。克罗地亚、黑山等巴尔干地区国家希望借此机会吸引更多中国游客前往。巴尔干地区旅行公司总经理弗拉特科·苏莱夫对本报记者表示，中东欧国家和中国友谊源远流长，希望通过旅游合作进一步促进双方民心相通，“山和山不相遇，人和人要相逢。此次博览会提供了一个很好的机会，让我们通过亲身感受，在合作中发掘机遇、发现美好。”

（章勇涛、徐阳对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)