赛卡尔·伊布拉伊莫娃

5月18日至19日，首届中国—中亚峰会在西安举行。西安是古丝绸之路的东方起点，见证了中亚国家同中国友好交往的悠久历史。如今，这座千年古城又见证了双方开启合作新篇章。

过去30多年来，中亚五国同中国相继建立全面战略伙伴关系，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，树立了新型国际关系典范。中国—中亚峰会的举行，标志着中国—中亚元首会晤机制的正式成立，这是双方合作机制的升级，将进一步增进双方友谊与合作，为携手构建更加紧密的中亚—中国命运共同体注入强大动力。

互联互通和产能合作是中亚国家和中国务实合作的亮点。吉尔吉斯斯坦是一个境内多山的国家，加强互联互通对国家发展十分重要。目前，中国企业正在帮助吉尔吉斯斯坦修建新北南公路，项目建成后将成为连接吉尔吉斯斯坦南北地区的交通大动脉。此外，正加快推进的中吉乌铁路项目对吉尔吉斯斯坦具有重要意义，将为沿线地区经济发展和民生改善带来重要机遇。中国在制造业和新兴技术方面的实力有目共睹，中亚国家希望搭上中国经济发展的快车。在共建“一带一路”框架下，双方在能源、化工、冶金等各领域的一大批项目落地实施，有力促进了中亚国家的工业化、现代化进程。未来，双方在绿色发展、人工智能、大数据等领域深化合作，将进一步促进各国发展。

当前，中亚国家同中国之间的人文交流蓬勃发展。汉语教学在中亚国家持续升温。我所任职的奥什国立大学开设的孔子学院已经成为本地最具影响力的汉语教学机构。此外，学校还与陕西、新疆等地高校开展了紧密的学术和教学合作。在中国，有近10所高校开设了中亚国家语言课程，众多高校设立了多个同中亚相关的国别研究中心。通过有关合作，双方学生得以更加了解彼此。吉尔吉斯斯坦与中国、哈萨克斯坦联合申报的“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”于2014年入选联合国教科文组织世界遗产名录，成为世界首个被列入名录的丝路遗产。中国国家文物局、中国社会科学院、西北大学等单位与中亚国家联合开展考古工作，取得了一系列重要发现。吉尔吉斯斯坦碎叶古城等已成为中国游客熟知的中亚景点。

作为中国的友好近邻，吉尔吉斯斯坦高度重视发展对华关系。吉尔吉斯斯坦是最早支持并积极参与“一带一路”建设的国家之一，双方合作结出了累累硕果。吉尔吉斯斯坦各界坚信中国—中亚峰会达成的丰硕成果将推动中亚国家同中国深化合作，朝着共同发展繁荣的方向继续前进。

（作者为吉尔吉斯斯坦奥什国立大学国际关系系主任）

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)