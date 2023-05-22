本报记者 张光政 李 强

陕西的茯茶、富平柿饼、蓝田玉、兵马俑文创等产品集体亮相；哈萨克斯坦的面条、果汁、葡萄酒、蜂蜜等产品琳琅满目。近日，庆祝“一带一路”倡议10周年暨中哈商品展在陕西西安举办。展会期间举办了中哈企业家投资贸易洽谈会，200余家中国企业和40多家哈萨克斯坦企业参加。为了更有效对接，主办方把中方企业代表分为多组，与哈方企业代表依次洽谈。企业家们面对面沟通，寻找商机。

“很高兴能有这样的投资洽谈机会。很多中国企业向我们表达了合作意向，收获很大！”哈萨克斯坦金牌公司总经理塔吉亚娜·卡拉契夫斯卡娅表示，随着共建“一带一路”合作深入推进，哈萨克斯坦企业的商机也越来越多。

“哈中树立了互信互利的典范。”哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长凯拉特·托雷巴耶夫表示，哈中建交31年来，双边关系实现了跨越式发展，哈方十分珍惜哈中睦邻友好和互利合作。近年来哈中经贸合作取得丰硕成果，双边贸易额、中国对哈投资都在不断增长，“未来哈中经贸合作潜力巨大”。

“‘一带一路’是中哈互惠互利的友谊之路、繁荣之路、成功之路。本月中旬，随着两条中亚航线的开通，西安实现对中亚五国客运航线全覆盖。”西安市委常委、常务副市长吕来升表示，中哈商品展及中哈企业家投资洽谈会的举办是双方在共建“一带一路”倡议下寻找合作伙伴的生动实践。

托雷巴耶夫表示，中国拥有先进的农业生产技术，哈中两国在农业领域的合作潜力巨大。从西安出发的中欧班列“长安号”对促进中亚国家互联互通非常重要，特别是有力促进了哈中两国的经贸往来，为哈萨克斯坦商品出口提供了更加高效便捷的运输方式。

“中国—中亚峰会的举行有助于促进中亚国家和中国的各领域合作。”哈萨克斯坦塞梅农业投资有限责任合伙公司负责人叶尔梅克说，“同中国企业合作，给我们公司的发展带来了许多机遇，期待哈中两国政府达成更多互利共赢的合作协议。”哈萨克斯坦驻西安总领事卡拉巴耶夫·佐齐汗表示，中国—中亚峰会意义重大，峰会达成的成果将助力深化哈中两国友好往来，推动两国关系迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)