人民网北京5月21日电 （崔译戈）5月20日，第三届新兴经济体研究会中青年论坛在京举行。

本次论坛由新兴经济体研究会、对外经济贸易大学国际经济与贸易学院、以及中国社会科学院世界经济与政治研究所《中国与世界经济》编辑部共同举办。与会学者围绕论坛主题“新兴经济体的现代化之路”展开交流研讨。

新兴经济体研究会会长、中国社会科学院世界经济与政治研究所党委书记、研究员姚枝仲表示，研究新兴经济体现代化所面临的挑战能够为研究如何推进中国式现代化发展道路提供借鉴。

新兴经济体研究会副会长、对外经济大学国际经济与贸易学院院长唐宜红表示，本次论坛聚焦新兴经济体现代化之路，对于研究新兴经济体未来如何完善合作机制、探索现代化之路以应对全球挑战具有重要意义。

中国社会科学院经济研究所原所长、研究员裴长洪分析了中国式现代化对世界文明的启示，认为中国式现代化率先垂范将对世界产生重大影响，鼓励发展中国家依据自身国情、根据人民的意志，独立自主地探索现代化的道路，不断丰富世界现代化文明的百花园。

中国农业大学经济管理学院教授、国际经济研究所所长李春顶认为，尽管仍面临着贸易保护主义、国际局势不稳定等因素所带来的挑战，中国与新兴经济体国家农业经贸合作前景广阔，特别是与中亚、拉美、非洲等地区国家农产品贸易发展潜力巨大，将在后疫情时代迎来新机遇。

对外经贸大学国际经济贸易研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越从实证研究的角度阐述了“一带一路”倡议对促进全球贸易网络深化的显著作用。

新兴经济体研究会副秘书长、国际关系学院经济金融学院院长羌建新认为，新兴经济体现代化是经济工业化、信息化与经济绿色低碳转型融合推进的现代化，中国式现代化可以为新兴经济体现代化提供新的方案和思路。对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员刘斌论述了国际经贸规则演进视角下中国与新兴经济体的合作路径。中国人民大学经济外交研究中心主任李巍深入阐述了产业竞争与大国的兴衰、拜登政府友岸外包战略、超级企业推动产业迁移等问题。

新兴经济体研究会中青年论坛致力于组织和推动中青年会员在新兴经济体发展领域的研究。来自对外经济贸易大学、中国社会科学院世界经济与政治研究所、中国人民大学、北京师范大学、中国农业大学、首都经济贸易大学等机构的多位专家学者参加会议并参与讨论。

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