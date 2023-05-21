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通讯：“我只希望日本能看到普通而真实的中国”——记竹内亮纪录片电影周在日本开播

2023年05月21日15:18 | 来源：新华网
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新华社东京5月21日电 通讯：“我只希望日本能看到普通而真实的中国”——记竹内亮纪录片电影周在日本开播

新华社记者郭丹 杨光

“在日本，还有许多对中国存在偏见的报道。所以我希望通过这些片子，让大家看到一个平时媒体不会报道的，或者说没有被报道过的一个普通而真实的中国。”日本纪录片导演竹内亮日前在他举办的电影版纪录片《再会长江》首映式上真切地表达了他在日本举办纪录片电影周的初衷。

19日，日本著名艺人小岛琉璃子作为《再会长江》的配音和竹内亮一起亮相首映式，14家日本电视台、80多名媒体人来到现场报道。竹内亮半开玩笑地说：“希望日本媒体朋友采访完小岛之后一定要留下来看看这部片子。我坚信，只要你看了，就一定会传播中国的魅力，我有这个信心。”

在这部长达129分钟的纪录片里，竹内亮带着大家从上海出发，沿着南京、武汉、重庆等长江多个节点溯流而上，跨越约6300公里去追寻长江源头的一滴水。同时，竹内亮也用镜头与十年前他拍摄的纪录片《长江天地大纪行》中的采访对象一一重逢。

观众在这部影片里不仅从空间上游览了中国大半江山，同时也借助一个个采访对象十年前后生活状态的对比，看到了中国十年来的发展，通过他们的生活轨迹从各个角度展现真实的中国。

日本观众白岩则直接向记者表达了迫不及待想再去中国的心情：“我2018年第一次去过中国就被中国吸引了。这次通过纪录片游览了中国这么多地方，真的非常开心。我现在已经开始学汉语了，希望尽快再去中国，去看长江。”

更多的观众在观影后表示自己看待中国的视角发生了变化。日本金融行业从业人员山下对记者说：“关于三峡，日本媒体只报道民众被强制搬迁了。但是通过纪录片，我看到民众通过移民搬迁过上了另一种生活，跟上了时代。这点对我触动非常大。我希望更多日本人能走进影院看看这部片子，全面了解中国”。

影片改变的不仅仅是日本人看待三峡的视角，更让观众真切地感受到了中国的发展给百姓生活带来的变化。多名观众表示，影片中给他们印象最深的是藏族女孩仁青茨姆的生活变化。日媒记者伊藤感慨地说：“那个十年前只能在家门口抱着小羊腼腆地招呼游客拍照，从未见过高楼大厦的藏族女孩，十年后却成为了一位高档民宿的经营者，真的太令人震撼了！”

“十年前竹内亮拍摄仁青茨姆时，导演与被拍摄者之间还处于完全不同的两个世界，但短短十年，即使在偏远地区，大家也都用着智能手机，刷着同样的社交媒体，隔绝的两个世界成为一体，这种巨大的变化让人印象深刻。”同行的日媒记者米玉利也发出了这样的感慨。

神奈川县日中友好协会的田岛孝子在观影后激动地向记者表示：“通过这部片子，让我看到了更广阔、更丰富的中国，看到了中国人民的淳朴与善良，非常感动。我要邀请协会500多名会员都来看这部影片，也希望这部纪录片不止在东京，在日本全国都能上映。”

至25日，竹内亮特意为日本市场重新打磨制作的4部电影版纪录片《再会长江》《华为的100张面孔》《好久不见，武汉》《走近大凉山》将在东京有乐町的影院滚动播放。竹内亮在纪录片宣传页上这样说：“我希望大家能多角度地了解现在的中国，因为拍过几十个国家的我，真的没有看到有哪一个国家像中国这么有趣、这么不可思议。”

19日下午，小岛琉璃子参加首映式的新闻迅速被大批日本媒体报道。但非常遗憾的是，几乎所有的日媒只报道了小岛琉璃子，竹内亮和他的纪录片只作为小岛出现的场景被提及。

竹内亮也许永远无法叫醒“装睡”的日本媒体，但通过他的纪录片电影周，相信会有越来越多的日本民众睁眼看世界。

(责编：苏缨翔、崔越)

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