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老挝举办中国茶文化宣介活动

2023年05月21日13:15 | 来源：新华网
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新华社万象5月21日电（记者章建华 林昊）由中国文化和旅游部、中国驻老挝大使馆主办的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”宣介活动日前在位于老挝首都万象的老挝中国文化中心举行。

活动由中国对外文化交流协会、老挝中国文化中心和广西壮族自治区文化和旅游厅承办，以“茶和天下·雅集”为主题，推出非遗代表性项目六堡茶制作技艺和瑶族油茶习俗的活态展示体验，并配以丰富多彩的系列文化和旅游活动。

老挝总理府办公厅部长坎平·赛宋平等老方嘉宾出席活动并表示，通过活动进一步了解了中国的茶文化、茶科技和茶产业，期待今后双方以茶为载体，继续深化老中传统友谊和文明交融互鉴。

活动期间，中国省级非遗代表性传承人石濡菲和周黎维分别展示了六堡茶、瑶族油茶制作技艺，向现场嘉宾介绍制茶工艺背景、制作步骤及相关文化习俗，并邀请他们品尝这两种不同风味的茶及茶点。嘉宾们“围炉煮茶”，近距离感受中华茶文化的源远流长和博大精深。

2022年11月，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

(责编：苏缨翔、崔越)

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