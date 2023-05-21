新华社北京5月21日电 专访：日本G7峰会配合美国搞阵营对抗是为虎作伥之举——访中国社科院日本所所长杨伯江

新华社记者刘赞 李雪笛

七国集团（G7）峰会19日至21日在日本广岛举行。中国社会科学院日本研究所所长杨伯江日前接受新华社记者专访时表示，日本作为G7轮值主席国在主办峰会过程中极力配合美国“印太战略”和全球战略，拉其他国家搞阵营对抗，是为虎作伥之举，不利于地区与世界和平稳定。

杨伯江指出，日本作为此次G7峰会的东道主，在会议议程设置上发挥主要作用。G7峰会原本是以讨论经济议题为主的机制，但日本在会议议程和成果文件草案里加入了大量涉及政治的内容，把经济议题与安全挂钩，将主要矛头指向中国和俄罗斯。这与美国将中俄视为竞争对手和威胁、拉盟友共同“对抗”中俄的做法同频同步。日本首相岸田文雄在峰会前与美国总统拜登会谈时表示，要与拜登就峰会进行最后的协调，事后公布的两人会谈内容也与G7峰会讨论的内容高度重合。这些都显示出日本追随、配合美国的一面。

日本主办此次峰会邀请了多达8个国家参加扩大会议，其中7国属于所谓“印太地区”，6国为全球南方国家且覆盖亚非拉和大洋洲。杨伯江指出，日本在G7峰会上做这样的安排，就是想拉地区国家和全球发展中国家“选边站”，同以美国为首的西方阵营一致“对抗”中俄。

杨伯江表示，日本近年来不断加强同美国及其在其他地区盟友的军事勾连，频繁邀请其到亚太地区搞联合军演，并计划接受北约在日开设联络处，现在又在以欧美国家为主的G7峰会上将“应对中国”作为重点，就是要引狼入室，利用外部势力插手亚太事务，谋求“集体霸权”。这样做只会加剧本地区紧张对抗，破坏地区和平稳定。

杨伯江认为，日本的这一系列动作，不是被动地追随美国，而是基于对自身利益的精打细算主动做出的战略选择。对外，与邻国之间普遍存在领土争端以及围绕亚太地区秩序的深刻矛盾，日本要竭力阻止地区局势被中国主导。对内，日本精英层希望摆脱“战后体制”束缚，实现军事松绑。为此，日本一方面积极配合美国“印太战略”和全球战略，想借美国及其盟友伙伴的力量，增加战略筹码；另一方面通过挑动地区紧张对抗，让美国对日本的“抗华”意愿与能力产生越来越大的需要，从而纵容和支持日本军事松绑。

杨伯江说，日本做出这种“倚美谋亚”的战略选择，根源在于战后它在未对侵略战争进行彻底反省和清算的情况下，利用东西方冷战之机以“最低成本”实现了与美欧的片面媾和，但始终未能与地区邻国实现真正意义上的和解与融合发展，“周边”一向是日本的战略软肋。这种选择自私而短视，只会进一步减少日本的国际空间与战略回旋余地，也不利于地区和平稳定与发展繁荣。

杨伯江指出，日本需要认清世界发展大势，更多顾及地区和世界各国共同利益而非只考虑眼前私利，只有这样才能做出真正有利于本国长远利益的正确抉择，同时为地区与世界的和平发展做出积极贡献。

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