近期，3名蒙面黑衣人在众目睽睽之下持刀抢劫日本首都东京银座一家高级手表店。由于该店铺地处繁华街道，目击者清晰拍下整个案发过程，视频迅速在全球社交媒体传播。尽管嫌疑人很快被抓获，但今年以来，抢劫等暴力刑事犯罪案件激增仍让不少日本民众忧心不已：日本治安这是怎么了？

“光天化日”恶性暴力案件激增

表店抢劫案发生在5月8日傍晚6点15分左右，3名蒙面男子持刀闯入东京银座8丁目的高级手表店，抢夺大量手表后乘车逃走。警察随后抓获4名年龄为16岁至19岁的嫌疑人。

2020年8月15日，在日本东京，银座街头的行人。新华社记者杜潇逸摄

据共同社报道，被抢走的手表多达70多块，价值据估算约2.5亿日元（约合1290万元人民币）。银座的外国游客较多，周围时尚和珠宝品牌店林立。

今年以来，东京市区商铺、住宅遭遇抢劫的报道频繁见诸媒体。据日本朝日电视台报道，珠宝店聚集的上野地区从3月下旬到4月中旬接连发生多起抢劫，其中最严重的一起损失约1亿日元（约合500万元人民币）。涩谷、池袋、新宿等商业区也是重灾区。

日本警察厅4月发布的数据显示，今年1月到3月，日本全国发生的刑事犯罪案件数量约为15.5万件，比去年同期增加近3万件，增幅为23.7%，其中抢劫案件比去年同期增加28%。前东京警视厅警官吉川祐二在接受媒体采访时表示，以前抢劫盗窃案多数发生在夜间，但近期“光天化日”之下的有组织犯罪数量有所增加。

“青少年+社交平台”犯罪引人忧

在近期日本发生的暴力犯罪活动中，警方抓获了不少青少年嫌疑人以及社交平台可能起到的作用引人关注。

银座手表店抢劫案发生之后，警方很快抓获4名嫌疑人，他们的年龄在16岁至19岁之间，其中一人是高中在校生。这些嫌疑人称互不相识，警方怀疑他们与“黑兼职”有关。

2020年3月6日，在日本东京银座的行人。新华社记者杜潇逸摄

“黑兼职”是近年来日本暴力犯罪的一种组织形式，隐藏在幕后的主犯会通过社交媒体平台发布兼职招聘启事，以“高薪”“立即拿钱”等具有冲击力的字眼吸引涉世未深的年轻人。有些应聘者在接受招聘时不知道具体招聘内容，到了集合地点才被告知当天的任务是抢劫。

中国社会科学院日本所研究员胡澎认为，日本年轻人卷入“黑兼职”犯罪，经济压力是首要原因。特别是受新冠疫情影响，年轻人就业极不稳定，收入下降的同时还面临物价上涨，生活压力让一些年轻人失去人生目标，容易受到金钱诱惑。除了犯罪数量增加，近期日本刑事犯罪的性质也从以前的“小偷小摸”变为更加恶劣的持刀抢劫等。

日本精神科医生片田玉美从犯罪心理学的角度在日本媒体撰文分析认为，高速发展的互联网给日本社会带来了“想要的东西就要马上得到”这样一种消费心态，年轻人越来越急于求成，不愿长期付出，“要在短时间挣到很多钱”的想法让一些人铤而走险。

日本民众不安全感有所加深

日本刑事犯罪案发量从2022年开始就处于上升状态。2022年比前一年增加近6%，是20年来首次增加。

日本警察厅数据显示，日本去年总计发生逾60.1万起刑事犯罪案件，比2021年增加5.9%。警察厅说，日本前首相安倍晋三去年7月8日在奈良市街头遭枪击身亡和一系列经由社交媒体雇人实施的连环抢劫等严重犯罪案件令民众产生不安全感。

2022年7月8日，市民在日本奈良市安倍晋三遭枪击现场悼念。新华社记者张笑宇摄

日本法政大学前教授赵宏伟认同这一说法，他说，自从去年安倍晋三遭枪击身亡以来，日本国民心中普遍存在强烈的不安全感，以报复社会为目的的无差别伤害和恶性抢劫案件最令人担忧。经历过日本经济辉煌时期的中老年人“无法想象日本会变成这样”。

赵宏伟认为，日本长期经济停滞让年轻人很难看到未来的发展，陷入一种破罐破摔的状态，价值观崩溃，道德感明显下降。一些参与犯罪的年轻人往往对于犯案被抓抱有一种“无所谓”的心态，甚至有人以此“寻找刺激”。

据日本《读卖新闻》报道，去年10月，日本警察厅通过网络进行了一项有关日本国民安全感的民调，结果显示，大约有24.9%的人对日本治安状况不满，比2021年上升了4.4个百分点。有67.1%的民众认为，过去10年来日本的治安状况有所恶化，给日本民众带来不安全感最强的四项主要犯罪是：无差别伤害、电信诈骗、儿童虐待和网络犯罪。

由于抢劫案件频发，今年以来，日本全国范围内监控摄像头、防破窗贴纸等安防产品的销售量大幅增加。据《朝日新闻》报道，为了满足消费者需求，许多家居用品店都设置了“防盗抢产品”专区。店铺经营者表示：“防盗抢产品的销售额在过去十年中从未出现过如此之快的增长”，价格低廉的防破窗贴纸和辅助锁最受欢迎，销售额增加了5至10倍。此外，可为家庭提供全套防盗服务的私人安保公司也表示，2023年初，公司收到的咨询量是往年的5倍以上。（记者：李雪笛；编辑：陈丹、王丰丰、闫珺岩、刘健、梁尚刚、孙浩）

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