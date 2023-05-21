人民网苏丹港5月21日电 （记者谢佳君）多家媒体报道，当地时间5月20日，苏丹冲突双方在沙特吉达签署停火协议。

根据协议文本，停火协议将于签署的48小时后开始生效，为期7天，并可以续签。协议对交战双方在停火期间允许和禁止从事的活动作出了较为详细的说明，其中包括：一是双方将维持各自控制的阵地，并承诺在协议生效前不谋求军事优势；二是双方停止包括飞机和火炮在内的重武器攻击，从医院撤出作战人员；三是双方承诺开放人道主义走廊，以便援助物资抵达和分发至民众。

协议规定，美国、沙特和冲突双方将各自派出3名人员，组成一个12人的监督与协调委员会，拟通过卫星、热成像、雷达、社交媒体报道和各方地面人员来监督停火协议的执行情况。

此前，苏丹武装部队司令、主权委员会主席布尔汉将军于5月19日颁布了一系列涉及军政要员的人事任命，包括任命苏丹人民解放运动（北方局）领导人阿卡尔为主权委员会副主席，任命苏丹财政和经济规划部部长吉布里勒为过渡政府总理等。同时，布尔汉罢免了快速支援部队司令达加洛将军的主权委员会副主席职务，并将其从主权委员会中除名。

4月15日爆发的苏丹武装冲突已经进入了第二个月。根据世界卫生组织最新数据显示，目前冲突已造成至少705人死亡，超过5000人受伤。

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