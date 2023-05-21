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中国驻日本使馆发言人就七国集团广岛峰会涉华消极动向发表谈话

2023年05月21日10:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京5月21日电 （记者岳林炜）5月20日，中国驻日本使馆发言人就七国集团广岛峰会涉华消极动向发表谈话，全文如下：

七国集团（G7）在日本广岛召开峰会，在联合声明中操弄涉华议题，出台影射中国的所谓经济安全文件，在一系列问题上粗暴干涉中国内政，执意对华施压，中方对此强烈不满、坚决反对，已向日方提出严正交涉。

以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，才是各国应该遵守的国际规则。以《波茨坦公告》《开罗宣言》等法律文件为基础的战后秩序，才是各国公认的国际秩序。G7所谓规则和秩序，不过是一己私利的帮规、冷战零和的残余。G7借多边机制构筑对华小圈子，大开历史倒车，必定归于失败。

台湾是中国的台湾，台湾问题是中国核心利益中的核心。当前台海和平的最大威胁是“台独”分裂行径和外部势力干涉，我们坚决反对任何将台湾问题国际化的企图。香港、新疆、西藏等事务纯属中国内政，G7以所谓“民主”“人权”之名、行对华遏制之实的政治图谋不会得逞。在东海、南海问题上，有关国家应切实尊重地区国家维护和平安宁的努力,不得扰乱海洋安全、搅局地区形势。

G7峰会炒作共同应对经济胁迫，但实际上搞经济胁迫的正是美国自己。美国惯于操弄经济安全概念，迄今滥施制裁损及全球近一半人口，甚至日本等G7成员也难以幸免。美国应立即停止“脱钩断链”的霸凌行径，否则将对世界经济贻害无穷。

中国坚定奉行自卫防御的核战略，恪守不首先使用核武器政策，始终将核力量维持在国家安全所需的水平。美国拥有世界上最庞大核武库，坚持核威慑政策。日本事实上享受美核保护伞，反对和阻挠美国放弃首先使用核武器政策，并执意向海洋排放福岛核污染水。美日等国根本没有资格对中国核政策说三道四。在乌克兰问题上，中国秉持客观公正立场，致力于劝和促谈。G7应停止拱火浇油和向中国“甩锅”，以实际行动推动局势降温。

此次G7峰会鼓动集团政治和阵营对抗，再次暴露了G7机制的虚伪本质。必须提醒G7的是，少数西方国家拉帮结派操纵世界的日子一去不复返了。我们敦促G7切实反省自身问题，停止居高临下干涉他国，停止制造对立和分裂。日本作为本次G7会议主席国，更应反思所作所为，不可一再违背信义、以邻为壑。

(责编：苏缨翔、张悦)

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