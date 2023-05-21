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中国—中亚峰会记者观察——

外国媒体对中国—中亚合作前景充满期待

人民网记者 徐祥丽 杨倩
2023年05月21日10:18 | 来源：人民网-国际频道
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长安复携手，丝路启新程。古都西安，见证中国—中亚关系史上树立起新的丰碑。

5月18日至19日，中国—中亚峰会在陕西西安成功举行。峰会上，习近平主席发表主旨讲话。这是新时代以来，中国最高领导人首次完整、集中、系统向国际社会阐述对中亚外交政策，得到了中亚各国元首的高度赞同和热烈响应，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供了根本遵循和行动指南。

媒体是观察世界的窗口。在西安参加峰会报道的外媒记者认为，习近平主席的主旨讲话为建设中国—中亚命运共同体指明了方向，中国—中亚峰会为扩大双方各领域合作搭建了新平台。

当前，百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。中亚是亚欧大陆的中心，处在联通东西、贯穿南北的十字路口。世界需要怎样的中亚？习近平主席在主旨讲话中给出了中国答案——世界需要一个稳定、繁荣、和谐、联通的中亚。《巴基斯坦观察家报》记者萨乌德·费萨尔对人民网记者表示，中亚地理位置意义非凡，中国和中亚在“一带一路”框架下的合作为亚洲繁荣发展注入了稳定的正能量。利比里亚广播电台记者弗朗西斯·佩莱纳说：“这是一场历史性的峰会，我认为它为中国中亚未来合作指明了方向，也为其他发展中国家的团结互助树立了典范。”

“坚持守望相助”“坚持共同发展”“坚持普遍安全”“坚持世代友好”，习近平主席在峰会上提出的“四个坚持”进一步阐释了建设中国—中亚命运共同体的深刻内涵，引起广泛共鸣。《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫表示，中国和中亚合作不断深化，已经进入高度互信的新时代。中国和中亚国家建立了政治关系的新范本，双方务实合作给各国人民带来实实在在的福祉。吉尔吉斯斯坦国家广播电视公司记者萨拉巴特·艾尔济太表示，中国—中亚峰会对吉尔吉斯斯坦经济发展具有重要积极意义，中国是吉尔吉斯斯坦重要的战略伙伴，期待两国合作更进一步。

“加强机制建设”“拓展经贸关系”“深化互联互通”“扩大能源合作”“推进绿色创新”“提升发展能力”“加强文明对话”“维护地区和平”——展望中国和中亚五国未来发展合作前景，习近平主席在主旨讲话中提出八点建议。哈萨克斯坦新闻报网站总编辑苏尔加诺夫对人民网记者表示，中国不吝与中亚国家分享高新技术，双方签署了多领域合作文件，这种真诚合作十分难能可贵。塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社记者阿努舍尔沃恩·拉苏罗夫表示，作为中亚最大的贸易伙伴，中国正在积极投资中亚的公路、铁路、发电厂等基础设施建设，这进一步提升了中国与中亚国家之间的经贸合作潜力。中国—中亚机制将推动塔吉克斯坦各领域的发展，前景可期。

心合意同，无谋不成。中国—中亚峰会期间，中国同中亚五国达成了包括《中国—中亚峰会西安宣言》《中国—中亚峰会成果清单》等在内的7份双多边文件，签署了100余份各领域合作协议，成果之丰、内容之实、影响之大前所未有。

“付出就有回报，播种就能收获。”从西安再出发，中国和中亚五国携手并肩，团结奋斗，必将迎来共同发展、共同富裕、共同繁荣的美好明天。

(责编：苏缨翔、张悦)

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