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美国在亚太挑动对抗不得人心

2023年05月21日09:50 | 来源：新华网
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新华社北京5月20日电 （国际观察）美国在亚太挑动对抗不得人心

新华社记者

美国联邦参议员卢比奥日前在《日经亚洲》网站撰文，鼓吹“中国威胁”，鼓动建立“地区反北京联盟”，要求美国政府加强与亚太地区所谓“前线国家”的关系。

美国政府最近在亚太地区拉“小圈子”动作频频，与卢比奥的论调如出一辙。亚太地区多国专家表示，美国为维护自身霸权制造阵营对抗，会严重威胁地区和平稳定。

加紧打造“小圈子”

美国近年来力推“印太战略”，大搞所谓“大国竞争”，企图在亚太地区打造以遏制中国为主要目的的盟友伙伴体系。

首先是强化与日本和韩国的同盟关系。在美国怂恿和纵容下，日本修改国家安保战略，发展进攻能力，强化军力部署。美国与韩国不断举行大规模联合军演，宣布将加强对韩提供“延伸威慑”，把战略核潜艇等向朝鲜半岛方向部署。美国还力促韩日“和解”，大力推进美日韩军事合作，欲打造美日韩三边军事同盟。

这是2022年2月21日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

最近又与菲律宾举行迄今最大规模的“肩并肩”联合军演，提出将分别构建“美日菲”和“美菲澳”三边合作机制。菲律宾向美国新增开放4处军事基地。

美国还加紧推进“美英澳三边安全伙伴关系”，公布与英国和澳大利亚共同开发和部署核潜艇计划，确定分阶段实施方案。

为害地区谋霸权

分析人士指出，美国在亚太地区打造一系列“小圈子”，与盟友强化军事合作，都是以“共同应对威胁”为名，但其真实目的是将盟友捆上自己的战车，利用其力量共同维护自身日渐衰落的霸权。

东日本国际大学客座教授西园寺一晃表示，美国在一些国家与中国之间刻意制造分歧，引诱这些国家加入与中国对抗的阵营，试图以此保住美国自身的霸权地位。韩国朝鲜大学院大学教授金东烨认为，美日韩强调加强对朝鲜的威慑力，名为遏制朝鲜，实则意在牵制中国。

这是2022年8月4日在美国华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

为让地区国家服务于美国霸权，美国将中国抹黑成地区甚至世界的“威胁”。然而，澳大利亚格里菲斯大学荣誉教授马克林撰文指出，持续发动战争、干涉外国内政、强加意识形态的不是中国而是美国，“美国才是危险的”。

专家表示，美国拉着地区国家搞“小圈子”，不仅不能给相关国家和亚太地区带来安全，反而会破坏地区和平稳定。前韩国汉阳大学亚太地区研究中心学者权起植说，美国正迫切将韩国拉入“新冷战”阵营，大搞集团对抗，不仅给朝鲜半岛和平带来不稳定因素，也对东北亚地区安全形成新的威胁。菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格－乌伊指出，美国拉拢菲律宾的举动正在亚太地区挑起更多紧张、分歧和事端。

阵营对抗不可取

随着美国在亚太地区拉“小圈子”的险恶用心和巨大风险越来越清楚地暴露在世人面前，亚太国家内部反对追随美国搞阵营对抗的声音也在增大。

针对日本政府通过配合美国“印太战略”谋求自身军事松绑，日本山口大学名誉教授纐缬厚表示，对日本来说，最大的安全保障政策应该是在经济、医疗、文化等领域为世界和平做贡献，而不是加强军力。日本走日美军事一体化路线，是选择了一条非常危险的道路。

韩国舆论对本国政府加入美日阵营表达了忧虑和质疑。《韩民族日报》警告，如果韩国卷入美国鼓动的“新冷战”，半岛周边安全风险将明显增加，韩国的安全态势将变得更不稳定。韩国前统一部长官李钟奭撰文指出，美国打着价值观旗号，宣称需要建立同盟级别的美日韩军事与政治合作，但韩国到底能从中得到什么让人怀疑。

菲律宾总统马科斯近日表示，该国军事基地不会用于攻击包括中国在内的其他国家。分析人士认为，这一表态显示菲方不愿卷入美国挑起的阵营对抗，但美国的胁迫令其左右为难。马林博格－乌伊说，菲律宾独立自主的外交政策正经受严峻考验，菲美不断加深的安全和军事合作令人不安。

4月11日，在菲律宾首都大马尼拉地区奎松城，民众参加集会活动，抗议菲律宾和美国军方举行联合军事演习。新华社发（乌马利摄）

澳大利亚政界人士公开对美英澳核潜艇合作提出严厉批评。澳参议员乔登·斯蒂尔－约翰在联邦议会发言时说，这是澳政府作出的最具灾难性的外交决策之一，澳不仅要拿巨额资金去补贴美英军火商，还将自身置于危险境地，并丧失外交独立性。“该协议把我们永远束缚在美国的枷锁下。”

分析人士指出，在世界各国相互联系和相互依存不断加深的今天，抱持冷战思维搞阵营对抗有违时代潮流，损害全人类共同利益。纐缬厚就指出，21世纪是追求共同富裕、构筑和平基础的世纪。美国应着眼与世界各国一起共同创造世界和平与繁荣。（执笔记者：刘赞；参与记者：姜俏梅、岳东兴、刘锴、闫洁、陆睿）

(责编：苏缨翔、崔越)

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