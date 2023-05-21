新华社北京5月20日电 美国国家情报总监办公室19日公布的解密法院文件显示，美国联邦调查局（FBI）利用一项备受争议的涉外情报监视法律，在调查反种族歧视抗议示威等国内事件时，大肆滥用一个包含美国公民私人通信信息的监控数据库。

超过27万次“随意使用”

据美联社报道，负责监督美国政府情报机构的涉外情报调查法院去年发出一项秘密法令，详细指出联邦调查局违规滥用公民私人通信数据的问题。国家情报总监办公室19日公布上述法令文件的解密版本。

根据公布的文件，联邦调查局人员在过去数年间频繁“随意使用”一个包含美国公民私人电子邮件、短信和其他通信信息的监控数据库。

2022年8月16日在美国华盛顿拍摄的联邦调查局总部。新华社记者刘杰摄

这一数据库由美国国家安全局依据《涉外情报监视法》702条款设立。按照规定，联邦调查局人员只有在调查涉外情报相关案件时才有权使用这一数据库。但涉外情报调查法院发现，短短数年间，联邦调查局人员动用这一数据库的次数超过27.8万次，其中大多数情况下“没有合理理由”。他们搜索调阅的数据不仅不关联涉外情报，甚至不牵涉国内犯罪行为。

例如，文件指出，联邦调查局人员曾在数据库中搜索一名据信为2021年“国会山骚乱”参与者的信息，但法院调查认定联邦调查局人员获取这些信息并不是出于任何“分析、调查或求证目的”。此外，一名联邦调查局人员曾13次查询多名疑似骚乱参与者的信息，但司法部后来认定这些查询“不大可能”找出涉外情报信息或犯罪证据。

2020年8月28日，人们在美国首都华盛顿林肯纪念堂附近参加反种族歧视和暴力执法示威活动。新华社发（阿兰摄）

文件还列举，在2020年黑人男子乔治·弗洛伊德遭警察跪压致死引发的“黑人的命也是命”等美国国内反对种族主义和反警察暴力抗议示威中，联邦调查局人员搜索了超过100名被捕示威者的相关信息。联邦调查局人员还以“担心外国干涉选举”为由，查询过一次国会竞选活动大约1.9万名捐款者的信息，但司法部后来认定，其中只有极少数查询合规。

多名联邦调查局高级官员19日以不公开姓名为前提告诉媒体记者，上述违规行为大多数缘于工作人员对使用这一数据库的要求缺乏正确理解，联邦调查局已于2021年开始加强人员培训并改进操作系统。据美联社援引联邦调查局一份内部抽样调查结果报道，联邦调查局实施改进措施后，合规使用数据库的比例有所提高，但仍未达到100%。

涉外情报调查法院法官鲁道夫·孔特雷拉斯在法令中说，尽管部分改进措施似乎取得了一定效果，“但联邦调查局查询702条款相关数据信息时的不合规问题被证实长期普遍存在”。

监控法律争议更甚

上述解密文件的发布，正值美国国会争论是否再次延长《涉外情报监视法》702条款。这一条款2008年由国会通过，授权美国国安局在无需获得授权的情况下，监控美国境外目标的电邮和短信等通信。这一备受争议的条款2018年初到期后获延长6年。

2013年，美国防务承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光美国情报机构对网络和电话实施大规模监控，在美国内外引发轩然大波。美国国会2015年通过法案，决定结束只针对美国国内的监控项目。不过，美国国内围绕702条款的争议一直存在，主要在于，虽然它不允许直接监控美国公民，但却允许收集与外国人通信的美国人相关信息，无论他们是否在美国国内。

这是2022年3月29日，行人走在美国首都华盛顿的国家广场。新华社记者刘杰摄

长期批评702条款的国会参议院情报委员会成员罗恩·怀登说，此次披露的联邦调查局滥用情况“令人震惊”，必须从法律层面做出改革。

美国公民自由联盟成员帕特里克·图米19日说：“政府借702条款，以多种未经国会审议的方式大幅扩大监控范围，却拒绝告诉美国民众真相。”

“今天披露的文件凸显国会遏止联邦调查局严重滥用法律的必要性，”图米说，“这些非法调查破坏了我们的核心宪法权利，威胁我们民主的基石。显然，不能依靠联邦调查局自我约束。”（郜婕）

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