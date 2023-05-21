据美联社报道，美国国家情报总监办公室19日公布的一份文件显示，美国联邦调查局利用一项备受争议的涉外情报监视法律，在调查反种族歧视抗议示威等国内事件时，大肆滥用一个包含美国公民私人通信信息的监控数据库。

根据公布的文件，美国联邦调查局人员在过去数年间频繁地“随意使用”一个包含美国公民私人电子邮件、短信和其他通信信息的监控数据库。这一数据库由美国国家安全局依据《涉外情报监视法》702条款设立。按照规定，联邦调查局人员只有在调查涉外情报相关案件时才有权使用这一数据库。但调查发现，短短数年间，联邦调查局人员动用这一数据库的次数超过27.8万次，其中大多数情况下“没有合理理由”。他们搜索调阅的数据不仅不关联涉外情报，甚至不牵涉国内犯罪行为。 其中，在2020年黑人男子乔治·弗洛伊德遭警察跪压致死引发的美国国内反对种族主义和反警察暴力抗议示威中，联邦调查局人员使用该数据库，搜索了超过100名被捕示威者的相关信息。

上述文件的发布，正值美国国会争论是否再次延长《涉外情报监视法》702条款。这一条款2008年由国会通过，授权美国国安局在无需获得授权的情况下，监控美国境外目标的电邮和短信等通信。这一备受争议的条款2018年初到期后获延长6年。

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