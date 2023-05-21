人民网堪培拉5月20日电 （记者陈效卫）5月20日，斐济中国文化中心联合南京市文化和旅游局以及斐中友好协会共同举办了“茶和天下·雅集”斐济系列活动启动仪式。斐济中国文化中心雅集现场推出了一场精美茶艺文化盛宴。中国驻斐济大使周剑、中国驻斐济大使馆政务参赞王旭光、南京市文化和旅游局非遗代表团、斐济副总理办公室代表阿妮塔·玛拉、斐济邮政执行总裁阿尼鲁达·班索德博士、斐济中国文化中心主任韩小燕、斐济旅游和民航部、斐中友好协会主席武芳芳以及斐济政界、斐济文化、旅游和教育等相关机构以及华侨华人社团、在华学成回斐留学生及当地媒体70余人出席，尽享中华茶艺文化，畅谈中斐合作友情。

雅集开始前，韩小燕引导中外来宾欣赏了《四季南京》图片艺术展，观摩了来自南京的非遗传承人现场进行的技艺表演和精品展示。南京绒花制作传承人李璐呈现了1400多年前唐朝就称为皇家贡品的南京绒花制作技艺。南京剪纸线条流畅喜庆，色彩造型饱满，传承人张钧老师用他手中的剪刀剪出了斐济人民喜爱的扶桑花。

韩小燕在欢迎词中介绍了“茶和天下·雅集”的缘由：茶，是中国人民日常生活不可分割的一部分，反映了中华民族悠久的文化和礼仪，体现了人与自然和谐共生的文化内涵。

周剑发表致辞表示，中国茶文化促进了不同文明的交融互鉴，在中国茶影响下，各国结合本地区和民族的文化基因，孕育和发展了各具特色的茶文化，这让世界茶文化变得类型多元，不同国家的文化通过茶而交融互鉴。接着，他宣布“茶和天下·雅集”系列活动正式启动。

雅集上，南京六朝博物馆的李劲芳、李舟两位茶艺师表演了中国六朝时期的南京茶礼。他们身着汉服，手持古典茶器，优雅展示了远古时期的传统茶艺。李劲芳的茶艺表演《春风化雨》更是将中国茶文化的精髓演绎到了极致。

雅集特别安排了中斐两国3名学生担纲主持，其中逸仙中学林楚刚刚荣获宋庆林基金会2022年文化小大使称号，南蒂妮从中国医学院毕业回到斐济并就职华人企业，袁炜鹏是苏瓦国际学校的优等生。

逸仙学校林楚同学为大家演奏了当代中国钢琴作品《青花瓷》；苏瓦国际学校周新颜同学表演了古筝作品《春江花月夜》。

斐济中国文化中心非常关注曾在中国留学的斐济青年，特别邀请了十多位学有所成的佼佼者参加本次“茶和天下·雅集”活动。参加活动的斐济青年借此机会发起倡议，成立“茶和卡瓦同学会”。留学生代表黄雪儿现场宣读了《“茶和卡瓦同学会”成立倡议书》，宣布将促进留中同学之间的互动合作、持续关注中国文化，并为大家提供一个分享经验、相互支持、建立友谊的平台。

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