【东盟专线】厄尔尼诺现象逼近 菲律宾政府承诺确保供水安全

中新社马尼拉5月20日电 (记者 张兴龙)菲律宾国家水资源委员会20日称，政府正考虑采取一揽子措施，以确保在厄尔尼诺现象来临时的供水安全。

据该委员会介绍，这些措施主要包括寻找更多的替代水源，如开发深井等；监测全国水库的水位，特别是位于布拉干省的安加特大坝，该大坝为大马尼拉地区和附近省份提供了90%以上的用水需求；寻求同新加坡公用事业局在技术层面的合作，以改善菲律宾部分地区的水质问题。

菲律宾国家气象部门5月初发布厄尔尼诺预警，称该国6月至8月有80%的可能性出现厄尔尼诺现象，并将持续至2024年第一季度。菲国家气象部门警告，厄尔尼诺现象可能导致降雨量低于正常水平，使部分地区面临干旱。

3月23日，菲律宾总统马科斯在一次水务会议上承认该国正在面临“水危机”。而厄尔尼诺现象将进一步加剧该国的供水危机。马科斯下令政府机构做好相关准备，并加强宣传以提高公众的节约用水意识。(完)

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