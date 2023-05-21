这是5月20日在蒙古国苏赫巴托尔省拍摄的被刮倒的电线杆。新华社发（蒙古国苏赫巴托尔省BBS电视台供图）

新华社乌兰巴托5月20日电（记者阿斯钢 苏力雅）据蒙古国紧急情况总局最新通报，截至当地时间20日19时，蒙古国东部从19日清晨开始的强沙尘暴和暴风雪导致2人死亡，先前失联的其余人员已全部找到。

据蒙古国各级紧急情况部门的通报，强沙尘暴和暴风雪对该国东部一些地区造成严重破坏。苏赫巴托尔省和肯特省有20多座蒙古包被损毁，另有数十座建筑物屋顶被掀翻。紧急情况部门收到来自受灾地区大量牲畜走失和死亡的报告，损失情况正在统计中。

5月20日，在蒙古国苏赫巴托尔省，货车在暴风雪中行驶。新华社发（蒙古国苏赫巴托尔省BBS电视台供图）

蒙古国国家气象与环境监测局预报，未来3至5天，包括首都乌兰巴托在内的大部分地区天气仍将多变，民众必须采取预防措施。

今年入春以来，蒙古国已发生多次强沙尘暴天气，给民众正常的生产和生活造成较大影响和损失。

5月20日，在蒙古国苏赫巴托尔省，一头牛被埋在雪堆中。新华社发（蒙古国苏赫巴托尔省BBS电视台供图）

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