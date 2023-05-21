人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

蒙古国东部强沙尘暴和暴风雪致2人死亡

2023年05月21日09:15 | 来源：新华网
小字号

这是5月20日在蒙古国苏赫巴托尔省拍摄的被刮倒的电线杆。新华社发（蒙古国苏赫巴托尔省BBS电视台供图）

新华社乌兰巴托5月20日电（记者阿斯钢 苏力雅）据蒙古国紧急情况总局最新通报，截至当地时间20日19时，蒙古国东部从19日清晨开始的强沙尘暴和暴风雪导致2人死亡，先前失联的其余人员已全部找到。

据蒙古国各级紧急情况部门的通报，强沙尘暴和暴风雪对该国东部一些地区造成严重破坏。苏赫巴托尔省和肯特省有20多座蒙古包被损毁，另有数十座建筑物屋顶被掀翻。紧急情况部门收到来自受灾地区大量牲畜走失和死亡的报告，损失情况正在统计中。

5月20日，在蒙古国苏赫巴托尔省，货车在暴风雪中行驶。新华社发（蒙古国苏赫巴托尔省BBS电视台供图）

蒙古国国家气象与环境监测局预报，未来3至5天，包括首都乌兰巴托在内的大部分地区天气仍将多变，民众必须采取预防措施。

今年入春以来，蒙古国已发生多次强沙尘暴天气，给民众正常的生产和生活造成较大影响和损失。

5月20日，在蒙古国苏赫巴托尔省，一头牛被埋在雪堆中。新华社发（蒙古国苏赫巴托尔省BBS电视台供图）

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部