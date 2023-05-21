新华社沙特阿拉伯吉达5月20日电 （国际观察）阿盟峰会展现三大特点：团结、机遇、联合行动

新华社记者胡冠 王海洲

第32届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议（阿盟峰会）19日在沙特阿拉伯西部海滨城市吉达举行。叙利亚总统巴沙尔时隔12年重返阿盟峰会成为各方关注焦点。多个阿盟成员国领导人表示欢迎叙恢复阿盟成员国资格。

分析人士指出，本届阿盟峰会召开之际，正值中东地区“和解潮”涌动之时。本月7日，阿盟决定同意恢复叙阿盟成员国资格。本届峰会上，与会各成员国领导人在多个议题上形成共识，团结、机遇、联合行动成为峰会关键词。

团结

自2011年叙利亚危机爆发以来，巴沙尔首次参加阿盟峰会并发言。不少国际观察人士将此视为阿拉伯世界重回大团结的一个重要标志性事件。

上届阿盟峰会主席国阿尔及利亚、本届峰会主席国沙特以及阿盟秘书长阿布·盖特均表示欢迎叙回归阿盟。沙特王储兼首相穆罕默德在发言中强调，和平、团结、合作和建设符合阿拉伯国家人民的利益，“我们不会让本地区成为冲突地区”。

沙特阿拉比亚新闻网刊文指出，和解和团结成为本届阿盟峰会的主题。作为本届峰会轮值主席国，沙特已经与伊朗恢复外交关系，并与也门胡塞武装展开旨在实现长久停火的谈判。“暴力和冲突没有未来，团结合作才能实现安全和发展。”

分析人士指出，叙利亚重返阿盟，有助于阿拉伯国家加强团结自强，有利于阿拉伯世界加快发展振兴，也有利于促进中东地区和平稳定，符合阿拉伯国家长远利益。

北京语言大学中东学院副教授王光远指出，阿拉伯国家亟需团结一致，以应对共同面临的地区和国际性挑战。上海外国语大学中东研究所副研究员包澄章说，阿拉伯国家转变思维，加快和解进程，这对推动团结和发展重新成为阿拉伯地区中心议程具有积极意义。

机遇

盖特在峰会上表示，叙利亚回归阿盟是政治解决叙危机一个不容错过的良机。巴沙尔说，阿拉伯世界正面临重新规划自己事务的历史性机遇。

分析人士指出，自美国策划的所谓“阿拉伯之春”发生以来，叙利亚、利比亚等多个阿拉伯国家常年战火肆虐，经济民生凋敝。而今，中东地区整体安全局势发生重大转变，阿拉伯世界内部凝聚力和内政外交自主性不断增强，为这些国家重新实现安全、稳定和发展提供重大机遇。

叙《祖国报》网站刊文说，当下国际和地区环境有利于阿拉伯国家实现自主发展目标，并且有助于结束因外部势力干涉和挑拨而持续十多年的阿拉伯世界内部分裂局面。

王光远说，本届阿盟峰会的成功举行为解决地区众多热点问题提供良好机遇，将加速叙回归阿拉伯大家庭进程，尽快结束叙人民的长期苦难，还能促进也门问题、利比亚问题、复兴大坝问题等热点问题的解决。

联合行动

“联合行动”一词在本届峰会举行之前已是沙特、埃及等国官员口中的高频词。本届阿盟峰会发表《吉达宣言》，强调加强阿拉伯联合行动的重要性。

埃及总统塞西在峰会上表示，叙回归阿盟将为阿拉伯国家加强联合行动提供动力，他呼吁阿拉伯国家共同应对各类挑战。塞西指出，苏丹正面临长期冲突和灾难性后果，利比亚等国危机也仍在继续，这需要启动阿拉伯联合行动，以更紧迫方式解决这些问题。

埃及政治分析人士伊曼·汉纳认为，本届峰会突出反映阿拉伯国家领导人的共识，即必须加强基于共同利益和命运的阿拉伯联合行动，各成员国必须团结一致、携手合作，加强内部凝聚力，维护地区安全和稳定，推动地区发展。

埃及政治分析人士艾哈迈德·穆斯塔法表示，各国采取联合行动，有助于维护阿拉伯国家整体利益、为阿拉伯国家人民提供集体保护、推进阿拉伯世界发展。

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