5月19日上午，习近平主席在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会。峰会上，习近平主席发表主旨讲话，围绕世界需要一个什么样的中亚提出“四点主张”，就建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”，着眼中国同中亚国家合作提出“八点建议”。

这是新时代以来，中国最高领导人首次完整、集中、系统向国际社会阐述对中亚外交政策，其中既有世界观，又有方法论，更有一系列重大务实举措。让我们深入领会习近平主席主旨讲话的深意。

（一）

中亚是亚欧大陆的中心，处在联通东西、贯穿南北的十字路口。得天独厚的地理优势，赋予这一地区不同寻常的重要意义。

百年变局中，世界需要一个什么样的中亚？

“稳定”“繁荣”“和谐”“联通”，习近平主席就中亚应有的状态提出“四点主张”。

这样的“中亚观”基于对时代发展的深刻洞察，道出地区各国人民的共同期待，也折射出中国同中亚五国携手同行的现实逻辑。

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国－中亚峰会并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国－中亚命运共同体》的主旨讲话。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席。 新华社记者 申宏 摄

周边是安身立命之所、发展繁荣之基。中国真诚希望中亚地区能够实现繁荣发展和长治久安。

故而在个别西方大国将中亚视为地缘政治博弈“角斗场”，动辄策动“颜色革命”，煽动民族冲突、宗教纷争时，中国始终做中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟，同中亚国家相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，始终掌握着同中亚五国合作的成功密码。

而在中亚五国看来，中国已经成为保障全球安全稳定和促进科技经济发展的关键力量，同中国合作是各国实现可持续发展不可或缺的重要因素，进一步深化同中国的关系符合中亚各国人民共同愿望，符合各国根本和长远利益。

通过元首外交的引领擘画，推动中国同中亚五国合作高水平、高质量发展，是中国和中亚国家共同的选择。

正如习近平主席所言：“深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼。”

（二）

去年1月，习近平主席在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，提出构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

西安峰会上，习近平主席围绕建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”——“坚持守望相助”“坚持共同发展”“坚持普遍安全”“坚持世代友好”，倡导携手建设一个守望相助、团结互信，合作共赢、相互成就，远离冲突、永沐和平，相知相亲、同心同德的共同体。

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国－中亚峰会并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国－中亚命运共同体》的主旨讲话。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席。 新华社记者 丁海涛 摄

中国同中亚五国唇齿相依、休戚与共。

千百年来，中国同中亚人民互通有无、互学互鉴，创造了古丝绸之路的辉煌，书写了人类文明交流史上的华章。

30多年前，中国率先同中亚国家建交，开启了双方交往和合作的大门。30多年来，双方顺应潮流、讲信修睦，在互谅互让基础上彻底解决历史遗留的边界问题，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

如今，在构建人类命运共同体方面，中国同中亚走在国际社会的第一方阵。中国已同中亚五国实现全面战略伙伴关系全覆盖和双边层面践行人类命运共同体全覆盖。

在中国—中亚峰会上，六国元首全面回顾中国同中亚五国友好交往历史，总结各领域合作经验，展望未来合作方向，其中最重要的政治成果，就是各方一致同意着眼未来，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

峰会上，习近平主席同中亚五国元首同意，正式成立中国—中亚元首会晤机制。这对于加强顶层设计和统筹规划，深化中国同中亚国家全方位务实合作，无疑具有重要意义。

（三）

中亚是习近平主席“一带一路”倡议的首倡之地。

“将双方关系带入一个崭新时代”，习近平主席这样评价10年来中国同中亚国家携手推动丝绸之路全面复兴，倾力打造面向未来的深度合作所取得的成果。

是双方关系的跨越，更是百姓获得感的提升——

中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地建成，打开了中亚国家通向太平洋的大门；“安格连－帕普”铁路隧道顺利贯通，结束了当地民众出行需要翻山越岭或绕行他国的历史；中吉乌公路正式通车，成为跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉；途经中亚的中欧班列，成为驰骋欧亚大陆的“钢铁驼队”；中亚朋友深感，“我们紧靠中国，中国的超级大市场就是我们的大海”……

一项项实打实、沉甸甸的合作成果，契合“一带一路”建设高标准、可持续、惠民生的目标，也彰显中国—中亚合作务实高效的特点。

在总结成功经验基础上，习近平主席在主旨讲话中就中国同中亚国家合作提出“八点建议”：加强机制建设、拓展经贸关系、深化互联互通、扩大能源合作、推进绿色创新、提升发展能力、加强文明对话、维护地区和平。

这些建议既立足当下，又着眼长远，涵盖了中国—中亚合作的方方面面，体现了中方同各方密切配合，将中国—中亚合作规划好、建设好、发展好的真诚意愿，得到了五国元首的赞赏和积极回应。

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国－中亚峰会并发表题为《携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国－中亚命运共同体》的主旨讲话。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席。习近平同中亚五国元首签署了《中国－中亚峰会西安宣言》，并通过《中国－中亚峰会成果清单》。 新华社记者 刘卫兵 摄

峰会期间，中国同中亚五国达成了包括《中国—中亚峰会西安宣言》《中国—中亚峰会成果清单》等在内的7份双多边文件，签署了100余份各领域合作协议。

推进“鲁班工坊”职业教育发展；逐步有序增开民用客运、货运航班；推进中国—中亚铁路运输；增加中国进口中亚农产品种类……一项项举措落实落细，为的就是让发展成果更多、更好地惠及各国百姓。

当前，中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，对中亚五国而言，这将是各国携手走各具特色的现代化之路的历史机遇。

“我们愿同中亚国家加强现代化理念和实践交流，推进发展战略对接，为合作创造更多机遇，协力推动六国现代化进程。”习近平主席的话语坚定有力。

策划：霍小光、孙波

监制：张旭东、储国强、陈钢

主笔：郑明达、袁帅、郑昕

摄影记者：李学仁、刘卫兵、丁海涛

视频记者：武思宇、蒋志强、张文、张晨俊

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视觉｜编辑：吴晶晶、唐兴

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(责编：苏缨翔、崔越)