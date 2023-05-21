“我们在西安相聚，续写千年友谊，开辟崭新未来，具有十分重要的意义。”

“在大家共同努力下，中国同中亚国家关系的航船一定能够乘风破浪、勇毅前行，为六国发展振兴增添新助力，为地区和平稳定注入强大正能量。”

5月18日至19日，习近平主席在西安主持首届中国－中亚峰会。

从绿树成荫的陕西宾馆，到美轮美奂的大唐芙蓉园，再到古典与现代相得益彰的西安国际会议中心……习近平主席同中亚五国元首密集互动、深入交流，就携手构建更加紧密的中国－中亚命运共同体达成重要共识、取得丰硕成果。

“长安复携手，再顾重千金”。建交31年来首次以实体形式举办的中国－中亚峰会，标志着中国－中亚元首会晤机制正式扬帆起航，在绵延2000多年的中国－中亚友好交往史上写就浓墨重彩的篇章。

凝聚——“深化中国－中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼”

5月19日，西安国际会议中心内，中国和中亚五国的国旗迎风飘扬。临近10时，习近平主席在峰会主会场迎宾大厅，热情迎接中亚五国元首的到来。

位于西安浐灞生态区的西安国际会议中心（4月16日摄，无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄

“大家早上好！”习近平主席微笑着向哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫问候致意，并同他们一一握手。

在巨幅国画《秦岭新晖》和六国国旗前，六国元首并肩而立，留下难忘的“全家福”合影。

此次中国－中亚峰会，是中共二十大之后中国举办的首场重大主场外交活动，吸引着全世界的目光。

5月16日在西安街头拍摄的中国-中亚峰会主题装置。新华社记者 李京 摄

三年前，中国同中亚国家因应地区形势变化，着眼各国人民根本利益与合作诉求，开创性建立中国－中亚外长会晤机制；

一年多前，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国－中亚机制升格为元首层级，并多次表达希望中方举办首次峰会；

今年初，根据中方提议，各方商定中国－中亚峰会于5月在陕西省西安市举行；

维夏之月的美好时节，中亚五国元首如约而至。热烈的腰鼓、喜庆的秧歌，让元首们感受到了中国人民的热情友好……

海内存知己，天涯若比邻。

5月18日晚，习近平主席和夫人彭丽媛在大唐芙蓉园紫云楼北广场欢迎中亚五国元首夫妇。一场大度雍容、如梦如幻的唐朝传统迎宾礼，展现出中华文化包容四海、兼纳百川的精神风貌。

这是5月18日在陕西省西安市大唐芙蓉园拍摄的欢迎仪式。新华社记者 申宏 摄

深厚的历史渊源，悠久的文明传承，共同的伟大梦想，将中国同中亚五国紧紧团结在一起。

当晚的欢迎宴会上，习近平主席对中亚各国来宾说：“陕西是我的故乡，我在这里工作生活多年。今天我和我夫人能在这里招待各位好朋友，倍感亲切和高兴。”

西安大唐芙蓉园（4月25日摄，无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄

2022年1月，以“云”峰会庆祝中国同中亚五国建交30周年；2月，齐聚北京冬奥会开幕式；9月，习近平主席在新冠疫情发生后首次出访就来到中亚，同五国元首分别会晤……此次峰会，是去年年初以来习近平主席同中亚五国元首的第四次聚首。

国际社会都在关注：世界百年未有之大变局加速演进之际，中国同中亚关系缘何持续升温？

19日，作为东道主，习近平主席在峰会上的主旨讲话，从峰会举办地西安的历史切入，阐释深化中国－中亚合作的重大现实意义和深远历史意义——

“西安古称长安，是中华文明和中华民族的重要发祥地之一，也是古丝绸之路的东方起点。2100多年前，中国汉代使者张骞自长安出发，出使西域，打开了中国同中亚友好交往的大门。千百年来，中国同中亚各族人民一道推动了丝绸之路的兴起和繁荣，为世界文明交流交融、丰富发展作出了历史性贡献。”

西安城墙南段（4月25日摄，无人机照片）。新华社记者 邵瑞 摄

历史长河波澜壮阔，一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。“深化中国－中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼。”在元功门举行的欢迎宴会上，习近平主席表示。

在以千年为计的大历史中，有两个时间跨度，承载着非同寻常的意义——

一是31年。习近平主席指出：“中国同中亚国家建交以来，走过了不平凡历程，取得了举世瞩目成就。无论国际风云如何变幻，我们始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，国家关系实现从睦邻友好到战略伙伴，再到命运共同体的历史性跨越”。

一是10年。习近平主席表示：“2013年，我担任中国国家主席后首次出访中亚，提出共建‘丝绸之路经济带’倡议。10年来，中国同中亚国家携手推动丝绸之路全面复兴，倾力打造面向未来的深度合作，将双方关系带入一个崭新时代。”

穿越历史烟云，友谊一脉相承。

横跨天山的中吉乌公路，征服帕米尔高原的中塔公路，穿越茫茫大漠的中哈原油管道、中国－中亚天然气管道，就是当代的“丝路”；日夜兼程的中欧班列，不绝于途的货运汽车，往来不歇的空中航班，就是当代的“驼队”；寻觅商机的企业家，抗击新冠疫情的医护人员，传递友谊之声的文化工作者，上下求索的留学生，就是当代的友好使者……

正如习近平主席所说：“中国同中亚国家关系有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，在新时代焕发出勃勃生机和旺盛活力。”

构建——“携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国－中亚命运共同体”

5月17日下午，同哈萨克斯坦总统托卡耶夫会谈；

5月18日上午，分别同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈；

5月18日下午，会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫，同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会谈……

每场会谈会见过后，都有双边合作文件的签字仪式。一份份联合声明，一项项合作协定……习近平主席在峰会正式举行前夕的双边元首外交，成果丰硕，亮点纷呈。

“命运共同体”的理念，贯穿始终。

如今，中国同中亚五国不仅实现了全面战略伙伴关系的全覆盖，也实现了在双边层面践行人类命运共同体理念的全覆盖。两个全覆盖，彰显着中国同中亚各国关系的亲密程度。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦四国总统结合出席峰会，对中国进行国事访问；土库曼斯坦总统继今年1月中土建交纪念日对中国进行国事访问后，再次来到中国……在西安，习近平主席同五国元首的交往故事，又写下新的篇章。

这是一次难忘的生日相会——

“今天是你70岁生日，再次祝你生日快乐。在这个特殊日子里，你来华进行国事访问，彰显了两国关系的高水平，也再次印证了你同中国的不解之缘。”

17日下午，陕西宾馆，宾主落座。习近平主席微笑着对托卡耶夫总统说。

“谢谢。”托卡耶夫高兴地用中文回应道。

会谈、签字仪式……国事访问的正式活动结束后，习近平主席同托卡耶夫总统共进晚餐。

青年时代曾在中国进修和工作多年、喜欢骑着自行车穿行北京胡同的托卡耶夫，欣赏了富有地方韵味的陕北说书，还按照中国习俗品尝了一碗陕西特色的面条。

这是对彼此治国理政的坚定支持——

“你就职以来励精图治，发展经济，改善民生，推动各派政治力量和解，得到广大吉尔吉斯斯坦人民拥护和支持。相信在你领导下，吉尔吉斯斯坦各项事业一定会不断取得新成就。”18日上午同扎帕罗夫总统会谈时，习近平主席表示。

“当前吉中关系处于历史最好水平，吉方支持中方在台湾、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场坚定不移，支持中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议，愿同中方坚定相互支持，密切沟通协作，共同促进两国和地区安全与发展。”扎帕罗夫总统回应。

这是老朋友之间的亲切叙旧——

“很高兴和我的老朋友拉赫蒙总统在西安会面。热烈欢迎你来华出席中国－中亚峰会并进行国事访问。”

18日上午，习近平主席同拉赫蒙总统会谈的开场白格外亲切。2014年9月，习近平主席访塔期间，拉赫蒙总统偕一家三代迎接习主席夫妇到家里做客。他多次主动牵起习主席的手，说“好兄弟就是要手拉手前进”。

“塔中关系建立在高度互信、相互尊重、相互支持的基础之上。今年是塔中建立战略伙伴关系十周年，两国关系已经成为国与国睦邻友好、真诚合作的典范。”此次同习主席会面，拉赫蒙总统表示。

别尔德穆哈梅多夫总统衷心祝贺习近平主席连任国家主席，祝愿习主席在崇高的岗位上取得新的伟大成就，造福中国人民；

“您是伟大中国的领路人，也是地区和世界安全繁荣的守护人。”米尔济约耶夫总统愉快地回忆起习近平主席去年9月访问撒马尔罕时的情景，再次谈到学习借鉴中方减贫的成功经验……

“中亚国家是中国西出阳关最真挚的故人。”米尔济约耶夫总统情真意切地说。

亲望亲好，邻望邻好。以心相交，成其久远。

百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。中亚，作为亚欧大陆的中心，联通东西、贯穿南北的十字路口，对地区和世界和平稳定历来具有重要战略意义。今天，世界需要一个什么样的中亚？

峰会上，习近平主席提出四点主张：

——世界需要一个稳定的中亚。

——世界需要一个繁荣的中亚。

——世界需要一个和谐的中亚。

——世界需要一个联通的中亚。

“‘兄弟情谊胜过一切财富’。民族冲突、宗教纷争、文化隔阂不是中亚的主调，团结、包容、和睦才是中亚人民的追求。任何人都无权在中亚制造不和、对立，更不应该从中谋取政治私利。”习近平主席的话掷地有声。

欢迎宴会现场布置中，这样的细节，令中亚各国元首印象深刻——

哈萨克斯坦阿斯塔纳巴伊杰列克观景塔，吉尔吉斯斯坦比什凯克国家历史博物馆，塔吉克斯坦杜尚别国徽纪念柱，土库曼斯坦阿什哈巴德摩天轮，乌兹别克斯坦撒马尔罕列吉斯坦广场，中国甘肃玉门关、西安大雁塔和鼓楼……

西安鼓楼（4月25日摄，无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄

六国地标建筑的缩微景观，连结在一条古今交融的丝绸之路上，传递着中方对各国文明的真诚欣赏与平等尊重，展现出命运与共、共创未来的美好愿景。

“世界之大和合为尚，人间之美福祉共享。各美其美美人之美，美美与共天下大同。”

18日晚，六国元首共同观看的中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国－中亚青年艺术节开幕式演出上，六国歌手共同歌唱。

坚持守望相助、坚持共同发展、坚持普遍安全、坚持世代友好；携手建设一个守望相助、团结互信的共同体，合作共赢、相互成就的共同体，远离冲突、永沐和平的共同体，相知相亲、同心同德的共同体……

习近平主席在峰会上的重要倡议，彰显着中国同中亚各国人民的共同心愿，展现了“讲信修睦、亲仁善邻”的中国担当。

引领——“积极推进共同发展、共同富裕、共同繁荣，共同迎接六国更加美好的明天”

拥有3100多年建城史、累计1100多年建都史的西安，自古就是东西交融、古今荟萃之地。今天的西安，既是文脉悠远的历史之城，也是欣欣向荣的未来之城。

西安大雁塔（4月19日摄，无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄

19日峰会结束后，在采访峰会的中外记者共同见证下，习近平主席同中亚五国元首共同签署《中国－中亚峰会西安宣言》。全场报以长时间热烈掌声。

“各方宣布，以举办此次峰会为契机，中国－中亚元首会晤机制正式成立”；

“各方重申，在涉及彼此核心利益问题上互予理解和支持”；

“各方一致认为，维护国家安全、政治稳定和宪法制度意义重大，坚决反对破坏合法政权和策动‘颜色革命’，反对以任何形式和任何借口干涉他国内政”；

“各方高度评价共建‘一带一路’倡议对引领国际合作的重要意义”；

“中亚国家高度评价并愿积极践行中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议”……

包含15个部分的西安宣言，面向国际社会，全面阐述了中国同中亚五国在中国－中亚关系及重大国际和地区问题上的共同立场。

同时发表的《中国－中亚峰会成果清单》，详细记录下峰会期间中国同中亚五国达成的三大部分、82项合作共识和重要成果。

中国和中亚国家元首同意，以举办这次峰会为契机，正式成立中国－中亚元首会晤机制，每两年举办一次，轮流在中国和中亚国家举办。元首们同意在中国设立中国－中亚机制常设秘书处。

“同声相应，同气相求”“民心相亲、理念相近、目标相契”——习近平主席用这样几个词，形容中国同中亚国家之间的志同道合。

首届中国－中亚峰会的举行，中国－中亚元首会晤机制的正式成立，可谓瓜熟蒂落、水到渠成。

峰会期间的双多边活动上，与会中亚各国元首均再次对中共二十大和中国全国两会胜利召开，对习近平主席再次当选中共中央总书记、国家主席、中央军委主席表示热烈祝贺。各方高度评价中国共产党的宝贵治国理政经验，充分肯定中国式现代化道路对世界发展的重要意义。

面向未来，中国同中亚国家是发展振兴之路上的同路人。中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴；哈萨克斯坦正在建设快速发展、欣欣向荣的“新哈萨克斯坦”；吉尔吉斯斯坦制定“2026年前国家发展纲要”，促进经济社会可持续发展；塔吉克斯坦不断推进“2030年前国家发展战略”，朝着国家发展既定目标坚毅前行；土库曼斯坦步入“强国的新时代复兴”新阶段，制定2022－2052年国家经济社会发展纲要新蓝图；乌兹别克斯坦人民开启了建设“新乌兹别克斯坦”新征程。

“我们愿同中亚国家加强现代化理念和实践交流，推进发展战略对接，为合作创造更多机遇，协力推动六国现代化进程。”习近平主席表示。

加强机制建设、拓展经贸关系、深化互联互通、扩大能源合作、推进绿色创新、提升发展能力、加强文明对话、维护地区和平……围绕将中国－中亚合作规划好、建设好、发展好，习近平主席在峰会上提出八点建议。

石榴花，西安市市花；石榴树，从中亚传入中国。本次峰会的会标上，六片石榴花花瓣，瓣瓣相连，环绕着西安地标钟楼，寓意中国和中亚五国朋友齐聚西安，共叙传统友谊，共谋未来发展，携手构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

这是5月15日拍摄的西安钟楼。新华社记者 张博文 摄

峰会结束后，习近平主席同中亚五国元首挥锹培土，共同种下六棵寄托着美好期待的石榴树。六国领导人依依惜别，相约2025年在哈萨克斯坦举办下一次峰会。

忆往昔，古丝绸之路上，驼铃清脆，马蹄声声。

看今朝，中国－中亚之间，班列飞驰，联通万里。

满载着来自哈萨克斯坦1300吨面粉的中欧班列抵达西安国际港站（1月13日摄）。新华社记者 李一博 摄

在中国－中亚元首会晤机制引领下，中国－中亚合作新的蓝图已经绘就，构建更加紧密的中国－中亚命运共同体新的征程全面开启。

“中国陕西有句农谚，‘只要功夫深，土里出黄金’。中亚谚语也说，‘付出就有回报，播种就能收获’。让我们携手并肩，团结奋斗，积极推进共同发展、共同富裕、共同繁荣，共同迎接六国更加美好的明天！”在峰会主旨讲话中，习近平主席这样说。

文字记者：刘华、杨依军、朱超、姜辰蓉

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