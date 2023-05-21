江 琳

日前，以“融通中外 推动共筑人类命运共同体”为主题的第十届世界华侨华人社团联谊大会在京举行，来自130多个国家和地区的近500位华侨华人社团负责人齐聚一堂，交流经验、共谋发展。

世界各地有几千万海外侨胞，“凡是有海水的地方就有华侨华人”。每个海外侨胞都是中华民族大家庭的一员，就像祖国参天大树上的一片叶子，根永远深深地在祖国的深厚土壤里紧紧相连。长期以来，一代又一代海外侨胞，秉承中华民族优秀传统，不忘祖国，不忘祖籍，不忘身上流淌的中华民族血液，热情支持中国革命、建设、改革事业，为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作作出了重要贡献。

中华文化是中华儿女共同的精神基因。中华文明有着5000多年的悠久历史，是中华民族自强不息、发展壮大的强大精神力量。我们的同胞无论生活在哪里，身上都有鲜明的中华文化烙印。从柴米油盐的日常，到琴棋书画的艺术，广大侨胞身体力行推动中外文明交流互鉴，在讲述好中国故事、传播好中国声音中促进中外民众相互了解和理解，为实现中国梦营造良好环境。

海外侨胞具有融通中外的独特优势，是连接中国与世界的重要桥梁和纽带，是推动构建人类命运共同体的生力军。构建人类命运共同体，不仅是国与国之间的事，更需要世界各国民众普遍参与。新时代以来，广大海外侨胞团结互助、入乡随俗、情怀桑梓、以侨为桥，运用自身优势和条件，积极为住在国同中国各领域交流合作牵线搭桥，更好融入和回馈当地社会，为促进世界和平与发展不断作出新贡献。

实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。中国梦是国家梦、民族梦，也是每个中华儿女的梦。广大海外侨胞有着赤忱的爱国情怀、雄厚的经济实力、丰富的智力资源、广泛的商业人脉，是实现中国梦的重要力量。只要海内外中华儿女紧密团结起来，有力出力，有智出智，团结一心奋斗，就一定能够汇聚起实现梦想的强大力量。

把广大海外侨胞和归侨侨眷紧密团结起来，发挥他们在中华民族伟大复兴中的积极作用，是党和国家的一项重要工作。新时代新征程，我们要根据新的实际进一步做好“侨”的文章，不断加强海外华侨工作，切实维护他们的合法权益，引导和激励他们在支持和参与祖国现代化建设、弘扬中华文化、促进祖国和平统一、密切中外交流合作等方面发挥更大作用。

团结统一的中华民族是海内外中华儿女共同的根，博大精深的中华文化是海内外中华儿女共同的魂，实现中华民族伟大复兴是海内外中华儿女共同的梦。共同的根让我们情深意长，共同的魂让我们心心相印，共同的梦让我们同心同德。广大海外侨胞携手同心、勇毅前行，深入践行构建人类命运共同体理念，积极促进世界和平与中外友好，积极促进全球发展与合作共赢，积极促进中外交流与文明互鉴，就一定能够在中华民族伟大复兴、构建人类命运共同体的新征程上谱写新篇章！

《 人民日报 》（ 2023年05月21日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)