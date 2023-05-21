新华社北京5月20日电 外交部发言人20日就七国集团广岛峰会炒作涉华议题答记者问。

记者问：据报道，七国集团广岛峰会发表联合声明等文件，炒作涉华议题，妄谈台海局势，对东海、南海、涉港、涉疆、涉藏等问题和中国核力量说三道四，称反对单方面改变现状，并以所谓“经济胁迫”影射中国。中方对此有何评论？

发言人说，七国集团嘴上唱着“迈向和平、稳定、繁荣世界”的高调，干的却是阻碍国际和平、损害地区稳定、压制他国发展的事情，这种做法毫无国际信用可言。七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向峰会主办方日本等有关方面提出严正交涉。

发言人表示，台湾是中国的台湾。解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针。七国集团口口声声称维护台海和平，却绝口不提反对“台独”，这实质是对“台独”势力的纵容支持，其结果只会对台海和平稳定造成严重冲击。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

发言人说，香港、新疆、西藏事务纯属中国内政，中国坚决反对任何外部势力打着“人权”幌子对此横加干涉。七国集团应当停止在涉港、涉疆、涉藏问题上对中国指手画脚，深刻反省自身历史和人权劣迹。

发言人说，中国是国际海洋法治的坚定捍卫者和建设者。当前东海、南海局势总体保持稳定，相关国家应切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，停止利用涉海问题挑拨地区国家关系、制造阵营对抗。

发言人说，对于所谓“经济胁迫”，美国大搞单边制裁、“脱钩断链”，才是把经贸关系政治化、武器化的真正“胁迫者”。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。

发言人说，中国始终坚定奉行自卫防御的核战略，恪守不首先使用核武器政策，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国是五个核武器国家中唯一作出上述承诺的国家。中国的立场光明正大、坦坦荡荡，不容歪曲抹黑。

发言人强调，中方作为负责任大国，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，决不接受少数国家炮制的“家法帮规”。国际社会不接受七国集团主导的、以意识形态和价值观划线的“西方规则”，更不接受服务于“美国第一”和少数国家既得利益的“小圈子规则”。七国集团应当反躬自省，改弦更张。

发言人指出，西方少数几个发达国家肆意干涉别国内政、操纵全球事务的时代已经一去不复返了。我们敦促七国集团成员顺应时代大势，把精力放到解决自身存在的各种问题上来，停止搞封闭排他的“小圈子”，停止遏制打压他国，停止制造和挑动阵营对抗，回到对话合作的正确道路上来。

《 人民日报 》（ 2023年05月21日 03 版）

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