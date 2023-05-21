首届中国—中亚峰会展现凝聚力、创造力、行动力，为中国同中亚合作搭建了新平台，开辟了新前景，在中国—中亚关系史上树立起一座新的历史丰碑

5月19日，习近平主席在陕西省西安市主持首届中国—中亚峰会并发表主旨讲话。中亚五国元首出席峰会。六国元首回顾了中国中亚友好交往历史，梳理了双方合作成果，总结了成功经验，凝聚了新的共识，擘画了未来中国—中亚关系发展蓝图。面对百年未有之大变局，着眼地区各国人民未来，六国决心携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，必将为各国人民带来更大福祉，为促进地区和平与发展汇聚更大力量。

中国同中亚国家关系有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，在新时代焕发出勃勃生机和旺盛活力。千百年来，中国同中亚人民互通有无、互学互鉴，创造了古丝绸之路的辉煌。中国同中亚国家建交以来，双方始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，国家关系实现从睦邻友好到战略伙伴，再到命运共同体的历史性跨越。当今世界，百年未有之大变局加速演进，国际和地区形势正在发生深刻复杂变化，机遇和挑战都前所未有。在这个关键历史时刻，推动中国—中亚合作乘势而上实现新发展，符合各国人民的根本利益，有助于各国实现发展振兴梦想。

习近平主席在主旨讲话中就建设一个什么样的中亚提出“四点主张”，就如何建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”，并就怎样发展中国同中亚国家合作提出“八点建议”。这是新时代以来，中国最高领导人首次完整、集中、系统向国际社会阐述对中亚外交政策，得到了中亚各国元首的高度赞同和热烈响应，也为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供了根本遵循和行动指南。构建更加紧密的中国—中亚命运共同体是本届峰会最重要的政治成果，向世界昭示了中国和中亚各国续写千年友谊、开辟崭新未来的坚定决心。

习近平主席在主旨讲话中指出，世界需要一个稳定、繁荣、和谐、联通的中亚，强调中亚国家主权、安全、独立、领土完整必须得到维护，中亚人民自主选择的发展道路必须得到尊重，中亚地区致力于和平、和睦、安宁的努力必须得到支持。这些铿锵有力的话语，引发中亚各国领导人强烈共鸣。中亚五国元首在峰会上表示，坚定支持彼此选择符合本国国情的发展道路，坚定维护各国主权、独立、安全、领土完整等核心利益，坚决反对干涉他国内政。中亚国家充分肯定中国式现代化道路对世界发展的重要意义，重申坚定恪守一个中国原则。作为和平正义力量的代表，中国和中亚国家相互理解，携手前行，必将为纷繁复杂、变乱交织的世界注入更多正能量和稳定因素。

峰会期间，中国同中亚五国达成包括《中国—中亚峰会西安宣言》《中国—中亚峰会成果清单》等在内的7份双多边文件，签署了100余份各领域合作协议，成果之丰、内容之实、影响之大前所未有。中国—中亚机制是中国同中亚国家相向而行的结果，因应地区形势变化，顺应时代发展潮流，呼应各国人民心声，具有强大内生动力和广阔发展前景。峰会对中国—中亚机制进行了立柱架梁和全面布局。各方商定正式建立中国—中亚元首会晤机制，每两年举办一次，轮流在中国和中亚国家举办。元首外交将继续发挥战略引领作用，加强对中国同中亚国家关系发展的顶层设计和统筹规划。

首届中国—中亚峰会，是一场历史与未来交融的盛会。峰会举办地西安是古丝绸之路的东方起点，如今再次见证中国同中亚国家携手共创美好未来的新起点。峰会展现凝聚力、创造力、行动力，为中国同中亚合作搭建了新平台，开辟了新前景，在中国—中亚关系史上树立起一座新的历史丰碑。展望未来，在各国共同努力下，中国同中亚国家关系的航船一定能够乘风破浪、勇毅前行，为六国发展振兴增添新助力，为地区和平稳定注入强大正能量，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2023年05月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)