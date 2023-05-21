“欢迎大家来到西安，出席中国—中亚峰会，共商中国同中亚五国合作大计。”5月19日，国家主席习近平主持首届中国—中亚峰会并发表主旨讲话。习近平主席在主旨讲话中指出，中方愿同各方一道，以西安峰会为契机，总结历史经验，擘画合作蓝图，展现凝聚力、创造力、行动力，共同推动中国—中亚关系行稳致远。

习近平主席的主旨讲话引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的国际人士表示，中国—中亚峰会的召开顺应合作共赢的时代潮流，体现世代友好的人民期盼，必将对中国同中亚国家关系发展产生重要而深远的影响。

“为中亚国家同中国关系发展擘画新蓝图”

千百年来，中国同中亚各族人民一道推动了丝绸之路的兴起和繁荣，为世界文明交流交融、丰富发展作出了历史性贡献。“长安复携手，再顾重千金。”习近平主席深情回顾中国同中亚国家源远流长的友好情谊，开宗明义指出中国与中亚五国续写千年友谊，开辟崭新未来，具有十分重要的意义。

“习近平主席的主旨讲话，为中亚国家同中国关系发展擘画新蓝图，为六国发展振兴增添新助力，为地区和平稳定乃至世界发展与繁荣注入强大正能量。”乌兹别克斯坦世界经济与外交大学地区安全与冲突研究室主任乌卢格别克·哈桑诺夫表示，此次峰会凝聚各方广泛共识，顺应中亚国家民众追求和平发展、实现互利共赢的普遍期待。

“正如习近平主席所指出的，中亚是亚欧大陆的中心，处在联通东西、贯穿南北的十字路口。世界需要一个稳定、繁荣、和谐、联通的中亚。”吉尔吉斯斯坦比什凯克国立大学东方学与国际关系系副教授塔拉斯别克·马什拉波夫表示，习近平主席的主旨讲话引发中亚各国人民强烈共鸣，再次表明中国是中亚国家值得信赖的真朋友、可以倚重的好伙伴。

习近平主席强调：“中亚国家主权、安全、独立、领土完整必须得到维护，中亚人民自主选择的发展道路必须得到尊重，中亚地区致力于和平、和睦、安宁的努力必须得到支持。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯对此印象深刻。他表示，过去30多年中，中国与中亚国家坚定支持各自选择的发展道路和治理模式，合力打击“三股势力”，坚决反对外来干涉和“颜色革命”等，有力维护了地区安全与稳定。

“通过习近平主席的主旨讲话，世界可以看到中国与中亚国家关系发展的广阔前景。”巴基斯坦全球战略研究中心执行主任哈立德·阿克拉姆表示，中国同中亚国家有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，这决定了双方关系不断深化的必然性。中国—中亚峰会成功举行，为双方扩大各领域交流合作搭建了新平台。相信中国与中亚各国合作将不断取得新的成就，为地区国家和全球和平繁荣发展注入新动力。

“高质量共建‘一带一路’正迎来新机遇”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中国和中亚国家间成果丰硕的合作项目持续造福地区人民。“我们要继续在共建‘一带一路’合作方面走在前列，推动落实全球发展倡议，充分释放经贸、产能、能源、交通等传统合作潜力，打造金融、农业、减贫、绿色低碳、医疗卫生、数字创新等新增长点，携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体。”习近平主席为中国同中亚国家共同发展指明了方向。

哈萨克斯坦总统战略研究所亚洲研究部主任艾达尔·库尔马舍夫表示，中亚国家重视并致力于深化同中国的关系，中国的广阔市场为中亚国家带来巨大的发展机遇。哈萨克斯坦积极参与和支持共建“一带一路”，哈中两国贸易额去年创历史新高，两国在基础设施、互联互通、经贸投资等领域合作方兴未艾、潜力巨大，相信哈中友好关系和互利合作将进一步提质升级。

塔吉克斯坦国立民族大学国际关系系主任赛赫米德·扎法罗夫表示，中亚地区是共建“一带一路”的首倡之地。10年来，中亚国家同中国在共建“一带一路”框架下展开广泛、深入和高质量合作，中塔公路、中哈原油管道、中国—中亚天然气管道、中吉乌铁路等一系列重要项目极大提升了当地基础设施建设水平，惠及沿线民众。中亚国家同中国在电子商务、数字经济、人工智能等领域的合作成果也令人瞩目，“从习近平主席的主旨讲话中，我们看到双方高质量共建‘一带一路’正迎来新机遇，这将为地区人民带来更多福祉。”

“习近平主席的主旨讲话为中亚国家与中国的互利合作描绘了光明前景。”土库曼斯坦在华留学生艾拉丽·加拉塔耶娃说，随着共建“一带一路”深入推进，中亚国家与中国的关系日益密切，土中两国经贸合作和人文交流也不断深化。“我学习的是国际贸易专业，希望未来能投身到中亚国家与中国的经贸合作中去。习近平主席的讲话让我深受鼓舞，让我对未来发展充满信心。”

吉尔吉斯斯坦奥什国立大学国际关系系主任赛卡尔·伊布拉伊莫娃表示，习近平主席强调中国愿同中亚国家加强现代化理念和实践交流，推进发展战略对接，为合作创造更多机遇，协力推动六国现代化进程。这充分彰显了中国积极推进同中亚国家共同发展、共同富裕、共同繁荣的坚定决心和务实行动。

“为维护地区稳定、促进共同发展发挥重要作用”

国际人士认为，习近平主席就深化中国—中亚合作提出中国方案和务实举措，强调携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体，将为地区和世界和平稳定、发展繁荣注入正能量。

阿联酋沙迦美国大学国际研究系助理教授阿利舍尔·哈里亚罗夫对本报记者表示，在国际格局深刻调整的背景下，中国—中亚峰会的成功举行，对促进中国同中亚关系发展以及维护地区和平发展具有历史性意义。“习近平主席强调建设中国—中亚命运共同体，符合地区各方利益，也将为维护地区稳定、促进共同发展发挥重要作用。”

马来西亚“一带一路”委员会秘书长梁志华认为，共建“一带一路”倡议提出10年来，中国与中亚国家携手合作，取得重要成果。中国—中亚峰会在古都西安成功举行，更加凸显中国与中亚五国致力于发扬丝路精神、共建“一带一路”的信心和决心。在各方共同努力下，高质量共建“一带一路”不断取得新成效，将有效落实全球发展倡议，推动构建人类命运共同体。

“习近平主席在主旨讲话中特别提到，继续发挥阿富汗邻国协调机制作用，共同推动阿富汗和平重建。”巴基斯坦欧亚世纪研究所所长伊尔凡·沙赫扎德·塔卡尔维表示，中国—中亚峰会的成功举行再次向世界证明，中国不断为全球和平发展事业作出新的贡献，促进全球更多国家和地区的民众享有和平发展的权利。

“一个和平发展、互利共赢的多极化世界，对世界各国至关重要。”世界贸易网点联盟柏林地区理事福尔克尔·恰普克对记者表示，中国—中亚峰会聚焦贸易、安全等重要议题，对整个世界都有重要意义。峰会在古丝绸之路的东方起点西安举行，彰显共建“一带一路”倡议取得的伟大成就，再次表明和平发展、互利共赢是人心所向。

（本报北京、西安、莫斯科、罗马、伊斯兰堡、迪拜、曼谷、柏林5月20日电 记者任彦、吴乐珺、张光政、李强、肖新新、谢亚宏、程是颉、张志文、刘慧、刘仲华）

《 人民日报 》（ 2023年05月21日 03 版）

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